我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄軍入侵烏克蘭傳釀上百死 基輔附近機場遭攻擊

俄羅斯對烏克蘭開戰 旅烏台人：想辦法去波蘭

北約：無意派軍進駐烏克蘭 對俄採嚇阻新措施

中央布魯塞爾24日綜合外電報導
北大西洋公約組織(NATO)秘書長史托騰柏格。(美聯社)
北大西洋公約組織(NATO)秘書長史托騰柏格。(美聯社)

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格今天表示，在俄羅斯烏克蘭發動全面入侵後，北約無意派軍進駐烏克蘭。不過北約表示，將採取新的對俄嚇阻和防禦措施。

史托騰柏格（Jens Stoltenberg）在北約各國大使召開緊急會議後舉行記者會表示：「烏克蘭境內並無北約部隊，我們也沒有計畫派遣北約部隊進駐烏克蘭。」他說，北約採取的是「防禦性」作為。

史托騰柏格並說：「歐洲大陸的和平已被粉碎，俄羅斯動用武力以圖改寫歷史，並阻斷了烏克蘭的自由和獨立之路。」

北約表示，將對俄羅斯採取新的嚇阻和防禦措施，諸如讓100架以上戰機進入高度警戒狀態，並再次擴增東翼駐軍，包括北約反應部隊（NATO Response Force）在內。

斯洛伐克外交部長寇科特（Ivan Korcok）表示，北約計劃依照在波羅的海各國的作法，也在東歐建立戰鬥支隊結構；他並說，其中將包括斯洛伐克。

在北約會員國大使緊急會議上，保加利亞、捷克、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、波蘭、羅馬尼亞與斯洛伐克根據創建北約的「華盛頓條約」（Washington Treaty）第4條規定，啟動了緊急磋商機制。

這類緊急磋商是在「（北約）會員國的領土完整、政治獨立和安全遭受威脅」時啟動。

烏克蘭 俄羅斯 北大西洋公約組織

上一則

斥無端攻擊烏克蘭 布希總統加入譴責普亭行列

下一則

以希特勒為師 專家預測普亭的下一步是……

延伸閱讀

普亭悍然入侵烏克蘭 拜登如何出招應對面臨考驗

普亭悍然入侵烏克蘭 拜登如何出招應對面臨考驗
侵略前奏？ 俄承認烏東2區獨立 出兵維和 西方多國譴責

侵略前奏？ 俄承認烏東2區獨立 出兵維和 西方多國譴責
北約首長：所有跡象顯示俄軍計畫全面攻擊烏克蘭

北約首長：所有跡象顯示俄軍計畫全面攻擊烏克蘭
俄力抗北約東擴 美歐警告：若攻烏將適得其反

俄力抗北約東擴 美歐警告：若攻烏將適得其反

熱門新聞

俄軍24日砲擊烏克蘭基輔附近。(美聯社)

俄國持續進攻烏克蘭 戰火變化一覽

2022-02-24 08:01
涉嫌為美國已故淫魔富豪艾普斯坦提供未成年少女的法國模特兒公司前老闆布呂內爾19日凌晨被發現在巴黎獄中上吊身亡。圖為布呂內爾(右)與艾普斯坦(中)和艾普斯坦女友麥斯威爾(左)一起搭機。取自推特。

法模特兒經紀人 也在獄中上吊亡 涉供少女給美淫魔

2022-02-19 19:20
日本媒體報導，小室真子（左二）生活似乎頗拮据，圖為真子和新婚夫婿小室圭（左三）去年11月飛抵紐約。（歐新社）

真子前公主生活困頓？上皇后祖母可能出手接濟

2022-02-18 09:44
俄羅斯總統普亭。 美聯社

克宮：普亭將簽命令 承認烏東2共和國獨立

2022-02-21 13:29
巴拿馬籍貨輪船Felicity Ace當地時間16日下午失火。 （取材自葡萄牙海軍 ）

滿載福斯貨輪失火漂流 裝戴逾千輛保時捷、藍寶堅尼

2022-02-17 19:50
英國女王伊莉莎白二世。（路透）

英國王室黑暗一周 女王確診兩個兒子傳醜聞

2022-02-21 11:17

超人氣

更多 >
黎明的戰爭第一槍：俄國向烏克蘭「全面宣戰」

黎明的戰爭第一槍：俄國向烏克蘭「全面宣戰」
被批賺夠人民幣就回美國 谷愛凌「我在北京啊」平眾怒

被批賺夠人民幣就回美國 谷愛凌「我在北京啊」平眾怒
俄國持續進攻烏克蘭 戰火變化一覽

俄國持續進攻烏克蘭 戰火變化一覽
美股狂跌將崩盤 ? 南加多位華裔專家提關鍵

美股狂跌將崩盤 ? 南加多位華裔專家提關鍵
俄宣布開打 普亭：授權烏東執行「特種作戰」

俄宣布開打 普亭：授權烏東執行「特種作戰」