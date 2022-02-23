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「不要飛行」俄發布飛航公告 關閉烏俄交界處飛行路線

編譯周辰陽／綜合報導
烏克蘭一名婦女看著商務噴射機自基輔起飛，攝於2021年9月。（路透）
烏克蘭一名婦女看著商務噴射機自基輔起飛，攝於2021年9月。（路透）

俄羅斯已發布公告，禁止民航機使用與烏克蘭東北部接壤的飛行路線。

CNN報導，俄羅斯發布的飛航公告（NOTAM）涵蓋俄軍過去幾周所集結的領土走廊。

俄方飛航公告有效期至5月18日。

衝突區監控網站《Safe Airspace》23日將烏克蘭的風險等級調高至「一級：不要飛行」（One - Do Not Fly），稱考慮到俄烏關係緊繃期間意外擊落或鎖定空中交通管制系統網攻的風險，航空公司應停止飛越烏克蘭的任何地區。

烏克蘭 俄羅斯

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