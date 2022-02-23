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一洲焦點／新冷戰已開打 新3軸心國 西方消極應戰

日本全境新增逾8萬例 東京疫情仍居高不下

中央社東京23日綜合外電報導
日本東京都單日新增依舊逾萬例，疫情仍居高不下。圖為以成人夜生活聞名的歌舞伎町。美聯社
日本東京都單日新增依舊逾萬例，疫情仍居高不下。圖為以成人夜生活聞名的歌舞伎町。美聯社

日本放送協會（NHK）自行統計，截至今天晚間6時45分止，單日全境至少新增8萬364例COVID-19確診病例及246例死亡病例；東京都單日新增依舊逾萬例，疫情仍居高不下。

日本COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，全境包括機場檢疫及鑽石公主號郵輪在內，至今累計病例數469萬9987例，包括2萬2601例死亡病例。

日本政府厚生勞動省表示，全境重症患者較22日減少15人，總數1489人。

根據日本政府22日公布的最新疫苗接種進度，日本目前完成第3劑疫苗接種的人數為1938萬3692人，占總人口比率約15.3%。

至於完成第1劑及第2劑疫苗接種人數及占總人口比率，分別是1億162萬6424人的80.2%，及1億13萬402人的79.1%。

東京都今天新增1萬4567例確診病例，雖然較上週三減少2700多例，但也新增24例死亡病例，疫情仍居高不下。東京都重症患者較22日減少2人，總數80人。

大阪府今天新增1萬1472例確診病例及49例死亡病例，至今累計病例數達61萬1261例，包括3739例死亡病例。

琉球新報報導，沖繩縣今天新增737例確診病例，較上週三增加77例，至今累計病例數9萬6676例。沖繩縣本月20日剛結束實施一個多月的「防止蔓延等重點措施」，疫情看似有回溫跡象。

日本 疫情 疫苗

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