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貧窮國家配送困難 COVAX分享疫苗首見供過於求

中央社布魯塞爾/倫敦23日綜合外電報導
圖為去年5月時在馬達加斯加的塔那那利佛，一名機場工作人員正在處理聯合國支持的 COVAX 計劃捐贈的 COVID-19 疫苗的貨物。美聯社
圖為去年5月時在馬達加斯加的塔那那利佛，一名機場工作人員正在處理聯合國支持的 COVAX 計劃捐贈的 COVID-19 疫苗的貨物。美聯社

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗全球取得機制（COVAX）正苦於難以消化超過3億劑疫苗，顯示全球疫苗接種如今出現供過於求問題，原因在貧窮國家面臨配送等困難。

路透社報導，去年富裕國家為了優先給本國人民施打而搶購大多數買得到的疫苗，這造成富裕國家如今已有超過70%人口接種疫苗，低收入國家接種率卻不到1/3。

公衛官員告訴路透社，如今供應與捐贈的疫苗數量大增，但較貧窮國家面臨諸多難題，像是冷鏈短缺、公眾對疫苗有疑慮和資金不足難以維持配送網等。

根據本月中旬發表的一份文件，今年元月，由全球疫苗與預防注射聯盟（GAVI Alliance）與世界衛生組織（WHO）主導的COVAX已取得4億3600萬劑疫苗可以分配給各國。

不過，COVAX的獨立疫苗分配小組（Independent Allocation of Vaccines Group）發表的這份文件指出，低收入國家只要求在5月底前分配1億劑疫苗，這是14輪分配以來首次出現供過於求的情況。

GAVI的發言人說，目前COVAX正處於現有的供應可滿足需求的情況，但他坦承，在若干落後國家，推動接種疫苗是個難題。

GAVI的發言人指出：「若是我們能幫助各國迅速且大規模施打疫苗，才能一勞永逸縮小疫苗差距。」

非洲聯盟（African Union）的非洲疫苗交付聯盟（African Vaccine Delivery Alliance）今天在奈及利亞首都阿布加（Abuja）召開峰會，商討因應疫苗配送的挑戰。WHO、GAVI和其他在非洲各地推廣疫苗接種的組織也與會。

鑑於非洲國家在因應依波拉（Ebola）和瘧疾等致人於死傳染病所獲致的經驗，各方期盼非洲國家能夠施打數十億劑疫苗。

疫苗 低收入 WHO

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