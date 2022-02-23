德經濟部長：沒有俄天然氣輸入 德國仍撐得下去

在俄烏緊張局勢升溫之際，德國政府決定停止引發爭議的北溪2號管線審核程序，經濟部長哈柏克(圖)今天表示，即使沒有俄羅斯天然氣輸入，德國還是能夠滿足自身的能源需求。美聯社

在俄烏緊張局勢升溫之際，德國 政府決定停止引發爭議的北溪2號管線審核程序，經濟部長哈柏克今天表示，即使沒有俄羅斯天然氣 輸入，德國還是能夠滿足自身的能源需求。

德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）接受公共廣播電台訪問時，被問到要是沒有俄國 天然氣輸入，歐洲最大經濟體德國是否能撐得下去，他回答說：「沒錯，德國辦得到。」俄國目前是德國最大天然氣供應國。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）昨天表示，已中止北溪天然氣2號管線（Nord Stream 2）最終審查程序，來回應俄國總統普亭（Vladimir Putin）決定承認烏克蘭東部兩個分離地區為獨立國家。

綠黨（Green Party）籍的哈柏克表示，完全切斷俄國天然氣供應，將造成市場出現大洞，首先會「推動價格上漲」。

然而，他說，德國電力需求能夠透過其他能源來源和供應國來「彌補」缺口，包括政府也致力於加速再生能源發展。

希臘政府發言人今天表示，希臘已制定計畫接收額外天然氣，避免供應中斷情況發生。

俄國下令出兵進駐烏東兩個親俄地區後，西方國家昨天對俄國實施新制裁，且揚言如果莫斯科對烏克蘭發動全面入侵，將進一步制裁。

希臘40%的天然氣從俄國進口，也與亞塞拜然和阿爾及利亞簽署天然氣供應合約。

政府發言人歐柯諾莫（Giannis Oikonomou）向國營電視台表示：「我們已為額外供應液化天然氣（LNG）和（管線）天然氣採取預備措施。」

他說，希臘將會透過從亞塞拜然到義大利的管線，設法取得盡可能多的天然氣。

消息人士告訴路透社，除了阿爾及利亞外，埃及和奈及利亞可能也會提供希臘額外液化天然氣。

歐柯諾莫還說，為了避免出現任何發電中斷情況，已準備好把部分天然氣發電廠改成柴油發電。