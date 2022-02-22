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歐盟提案 要求大企業檢查供應鏈人權問題

編譯王巧文／綜合外電
歐盟執委會提案，要求境內營運的大型公司檢查供應鏈的人權問題及是否遵守環境標準。（路透）
歐盟執委會提案，要求境內營運的大型公司檢查供應鏈的人權問題及是否遵守環境標準。（路透）

歐盟執委會將於23日公布一項「企業永續實地查核」提案，要求在歐盟境內營運的大型公司檢查供應鏈的人權問題及是否遵守環境標準，並規定歐企董事會須確保商業模式和策略符合巴黎氣候協定的精神，設法抑制全球升溫幅度在1.5度以內。

路透報導，依據歐盟執委會提出的草案，企業須確保旗下供應商沒有使用童工、強迫勞動、工作場所健康和安全措施不足、剝削勞工等人權問題，且不得違反溫室氣體排放、汙染、生物多樣性及生態系統方面的環保法令。

這項法案估計將影響1.3萬家歐盟公司，主要為雇員500人以上、營收逾1.5億歐元(約1.7億美元)的大型企業，但對環境衝擊較嚴重的產業，包括服飾、鞋履、動物、木材、食品和飲料、石油、天然氣、煤炭、金屬和金屬礦石、營建材料、燃料及化學製品等公司，只要雇用的員工達250人、營收達4000萬歐元(約4537萬美元)，也須遵守這項法規。儘管如此，約99％的歐洲企業仍未達雇員人數或營收額門檻，將不受此法案的約束。

這項法案也還將適用於在歐盟27個成員國境內營運的約4000家外國公司，適用的門檻是在歐盟境內淨營收達1.5億歐元的企業，若被歸類為高衝擊產業，門檻則降低至營收4000萬歐元以上。

歐盟各國政府將負責監管企業是否遵守這些法規。這項提案還須經過與歐洲議會和歐盟各國政府漫長的協商後，才有望成為歐盟法律，預料將費時一年以上。

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