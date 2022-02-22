日本執政黨：今日烏克蘭絕不能成為明日台灣

有關烏克蘭 局勢，日本 執政黨自民黨外交部會會長佐藤正久強調：「今日的烏克蘭絕不能成為明日的台灣。」他呼籲日本政府妥善因應烏克蘭問題。

日本朝日新聞報導，有關俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）承認烏克蘭東部親俄羅斯派所聲稱的「頓內次克人民共和國」（Donetsk People's Republic）及「盧甘斯克人民共和國」（Lugansk People's Republic）獨立的問題，日本政府表示正研議包含制裁在內的因應措施。

日本執政黨自由民主黨（自民黨）認為，如果中國也企圖以力量改變現狀的話，日本政府應做出強力的因應措施。

自民黨今天開會討論時，黨外交部會會長、參議員佐藤正久說：「烏克蘭的問題就是我國的問題，攸關釣魚台 列嶼（日本稱尖閣諸島）、台灣海峽的穩定，政府一定要有因應措施。」

佐藤18日在自民黨內部會議中說：「今日的烏克蘭絕對不能成為明日的台灣。」

這主要是因為中國對台灣海峽、東海地區等的軍事壓力逐漸增強，佐藤等自民黨內許多國會議員對此懷有強烈的危機感。

中國海警船等公務船隻頻頻航行在釣魚台海域，日本認為中國入侵日本「領海」的情況已常態化，中國還主張釣魚台列嶼是中國的領土。自民黨內部有許多人認為，如果無法阻止俄羅斯侵略烏克蘭的話，將助長中國侵略台灣的野心。

普亭承認烏克蘭東部2地區獨立，並下令派遣俄軍進駐進行「維和」。

日本外務大臣林芳正今天在例行記者會上表示，對於事態的發展深感憂心，正密切注視。將與以七大工業國集團（G7）為主的國際社會合作，研議採取包含制裁在內的嚴厲措施。

林芳正說：「這是侵害烏克蘭主權及領土的完整性，違反國際法的行為」、「日本無法認同，予以強力譴責。」

報導說，日本政府與俄羅斯之間要進行包含北方領土問題在內的和平條約的談判，盡量避免與俄羅斯出現決定性（重大）的對立，但是自民黨內部看到烏克蘭的局勢，聯想到中國，要求日本政府要妥善因應。

有日本外務省幹部說：「烏克蘭發生的情況就是一種以力量改變現狀的行為，我們也憂心中國會這樣做。」烏克蘭局勢被視為將如何因應中國的「試金石」。

有日本防衛省幹部提出警語說：「如果認同以力量片面改變現狀的話，將對東亞地區造成影響。為了不造成對中國釋放出錯誤的訊息，絕不能允許軍事侵略。」