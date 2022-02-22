我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美將宣布對俄羅斯制裁 美駐聯合國大使：俄國需負責

Q&A：普亭為何要承認烏東2小國獨立？俄烏開戰風險大增

易普索調查：全球75%民眾盼禁用一次性塑膠製品

中央社／倫敦22日綜合外電報導
聯合國會員國正準備就一項全球性條約展開磋商，以遏制日益惡化的塑膠汙染。圖為菲律賓馬尼拉一處海岸上堆滿了塑膠垃圾。(路透資料照片)
聯合國會員國正準備就一項全球性條約展開磋商，以遏制日益惡化的塑膠汙染。圖為菲律賓馬尼拉一處海岸上堆滿了塑膠垃圾。(路透資料照片)

易普索集團今天公布的民調顯示，全球有3/4受訪者希望儘快禁用一次性塑膠製品。與此同時，聯合國會員國正準備就一項全球性條約展開磋商，以遏制日益惡化的塑膠汙染。

根據易普索集團（Ipsos）對28個國家和地區超過2萬人的調查結果，自2019年來，呼籲禁用一次性塑膠製品的受訪者比例從71%上升至75%；傾向使用較少塑膠包裝產品者的比例則從75%上升到82%。

聯合國環境規劃署（UNEP）本月28日將在肯亞首都奈洛比舉行全球減塑會議，多國代表將尋求推動制訂雄心勃勃的限塑條約，這項協議被譽為自2015年巴黎氣候協定以來的最重要環境協議。環保運動人士說，這項民調結果向與會政府傳遞了明確的訊息。

環保團體世界自然基金會（WWF）總幹事藍柏堤尼（Marco Lambertini）說：「全球受訪者已經明確表達了他們的觀點。各國政府現在有責任和機會採納一項全球限塑條約…這樣我們就能解決塑膠汙染問題。」

近90%受訪者表示，他們支持制訂條約，但這類協議是否將側重於資源回收或採取較激進的措施，比如限制一次性塑膠製品的生產和使用，仍有待觀察。

路透上周報導，大型石化業者正在擬訂策略，企圖說服與會者拒絕任何限制生產塑膠製品的協議；塑膠是由石油和天然氣製成，是其主要收入來源。

根據世界自然基金會本月發布的研究報告，假如聯合國無法就遏止塑膠汙染的協議達成共識，未來數十年將出現廣泛的生態破壞，讓一些海洋物種面臨絕種風險，並破壞珊瑚礁和紅樹林等敏感生態系統。

敲定任何條約可能都須耗費至少兩年，但無論在2月28日至3月2日的奈洛比會議取得何種共識，都是達成任何協議的關鍵要素。

根據調查，最支持禁用一次性塑膠製品的是哥倫比亞、墨西哥和印度等開發中國家，這些開發中國家在塑膠垃圾危機中首當其衝。

易普索民調也顯示，全球85%受訪者希望製造商和零售商負責減少、重複使用和回收塑膠包裝，高於先前調查的80%。

民調 聯合國 石油

上一則

貨輪滿載4000輛名車海上狂燒 損失估逾1.55億

延伸閱讀

俄羅斯承認烏東2區獨立 軍隊進入維和…美英率先制裁

俄羅斯承認烏東2區獨立 軍隊進入維和…美英率先制裁
神學士被制裁陷經濟危機 聯合國幫忙發19萬教師薪水

神學士被制裁陷經濟危機 聯合國幫忙發19萬教師薪水
俄被爆編列「清洗名單」 侵烏克蘭後將「酷刑、狙殺」

俄被爆編列「清洗名單」 侵烏克蘭後將「酷刑、狙殺」
美在安理會上批俄「維和烏東」是胡說 布林肯熱線王毅

美在安理會上批俄「維和烏東」是胡說 布林肯熱線王毅

熱門新聞

涉嫌為美國已故淫魔富豪艾普斯坦提供未成年少女的法國模特兒公司前老闆布呂內爾19日凌晨被發現在巴黎獄中上吊身亡。圖為布呂內爾(右)與艾普斯坦(中)和艾普斯坦女友麥斯威爾(左)一起搭機。取自推特。

法模特兒經紀人 也在獄中上吊亡 涉供少女給美淫魔

2022-02-19 19:20
安德魯王子的性侵案件達成庭外和解。(美聯社)

安德魯王子承認對方受害 與性侵原告和解

2022-02-15 12:05
日本媒體報導，小室真子（左二）生活似乎頗拮据，圖為真子和新婚夫婿小室圭（左三）去年11月飛抵紐約。（歐新社）

真子前公主生活困頓？上皇后祖母可能出手接濟

2022-02-18 09:44
截至16日清晨為止，無論烏克蘭軍方或北約各國的情報單位都保持高度疑心，畢竟無法實證俄軍是否真有「撤退跡象」？或有多少兵力離開前線？圖為位於亞速海東側，俄軍集結調派的Su-34戰機部隊。 圖／MAXAR

俄軍「假撤兵」以退為進：普亭會承認烏東親俄區獨立？

2022-02-16 10:38
俄羅斯總統普亭。 美聯社

克宮：普亭將簽命令 承認烏東2共和國獨立

2022-02-21 13:29
安德魯王子（Prince Andrew）。美聯社

英媒:性侵案和解金1630萬美元 安德魯王子恐恥辱中度過餘生

2022-02-16 12:41

超人氣

更多 >
帶動古龍武俠熱 妻是首代「小龍女」 邵氏名導楚原去世

帶動古龍武俠熱 妻是首代「小龍女」 邵氏名導楚原去世
Q&A：普亭為何要承認烏東2小國獨立？俄烏開戰風險大增

Q&A：普亭為何要承認烏東2小國獨立？俄烏開戰風險大增
新冠病毒不再是焦點 公衛專家擔憂：下一波疫情將難以面對

新冠病毒不再是焦點 公衛專家擔憂：下一波疫情將難以面對
普亭發表全國談話：烏克蘭為「不可分割的一部分」

普亭發表全國談話：烏克蘭為「不可分割的一部分」
CNN：美俄峰會對拜登是巨大風險

CNN：美俄峰會對拜登是巨大風險