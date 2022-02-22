我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Q&A：普亭為何要承認烏東2小國獨立？俄烏開戰風險大增

安理會今晚將召開緊急會議 俄羅斯剛好是輪值主席

G7將開視訊峰會談烏克蘭 料觸及台灣議題

中央社／東京22日綜合外電報導
圖為美國國務卿布林肯(左)與德國外交部長貝爾伯克(右)19日在G7外長會議交談。(Getty Images)
圖為美國國務卿布林肯(左)與德國外交部長貝爾伯克(右)19日在G7外長會議交談。(Getty Images)

七大工業國集團（G7）24日舉行視訊峰會商討烏克蘭局勢，日媒指出，首相岸田文雄會中將強調，無論哪個地區都不接受以武力改變現狀，台灣、東海與中國動向也可能成為議題。

日本共同社報導，日本政府昨天宣布，岸田文雄將出席G7在24日舉行的視訊峰會，商討如何因應緊張的烏克蘭情勢。

報導說，日本政府認為，若放任俄羅斯進攻烏克蘭，所造成的影響將會波及到東亞地區的安全，考量中國與俄羅斯日益深化合作，將加緊與G7攜手因應。

岸田昨天在眾議院預算委員會答詢時針對烏克蘭情勢表示，這不僅是歐洲的問題，也是與亞洲等國際社會秩序有關的問題。

報導指出，岸田的發言暗示，俄羅斯的行動可能會影響中國的作為。日本政府高層說，如果放任俄羅斯在烏克蘭靠武力改變現狀，在亞洲也可能演變為相同局面。

岸田在G7視訊峰會上的發言，擬將連結中國在印度太平洋地區的動向，強調不論在哪個地區，日本都不接受憑藉武力改變現狀；預料會中也可能觸及台灣、東海、南海與中國的動向等議題。

岸田也擬在G7視訊峰會上表達，若俄羅斯侵攻烏克蘭，將與英美等國一致對俄羅斯實施制裁。

俄羅斯的行動會影響中國的看法也在G7中蔓延，英國首相強生（Boris Johnson）19日就表示，如果西方國家沒有兌現支持烏克蘭獨立性的承諾，將對全世界帶來破壞性後果，包括台灣與東亞。

烏克蘭 俄羅斯 G7

上一則

日媒：日本擬跟進美國 管制對俄羅斯晶片出口

延伸閱讀

澳洲等5國準備好解封 陸續鬆綁入境或防疫管制

澳洲等5國準備好解封 陸續鬆綁入境或防疫管制
以色列下月開放「沒打疫苗」旅客入境 澳洲21日開國境

以色列下月開放「沒打疫苗」旅客入境 澳洲21日開國境
東京染疫死亡新高 上月逾千孕婦確診 僅2成能住院治療

東京染疫死亡新高 上月逾千孕婦確診 僅2成能住院治療
日媒民調 日相岸田內閣支持率45%創新低

日媒民調 日相岸田內閣支持率45%創新低

熱門新聞

涉嫌為美國已故淫魔富豪艾普斯坦提供未成年少女的法國模特兒公司前老闆布呂內爾19日凌晨被發現在巴黎獄中上吊身亡。圖為布呂內爾(右)與艾普斯坦(中)和艾普斯坦女友麥斯威爾(左)一起搭機。取自推特。

法模特兒經紀人 也在獄中上吊亡 涉供少女給美淫魔

2022-02-19 19:20
安德魯王子的性侵案件達成庭外和解。(美聯社)

安德魯王子承認對方受害 與性侵原告和解

2022-02-15 12:05
日本媒體報導，小室真子（左二）生活似乎頗拮据，圖為真子和新婚夫婿小室圭（左三）去年11月飛抵紐約。（歐新社）

真子前公主生活困頓？上皇后祖母可能出手接濟

2022-02-18 09:44
截至16日清晨為止，無論烏克蘭軍方或北約各國的情報單位都保持高度疑心，畢竟無法實證俄軍是否真有「撤退跡象」？或有多少兵力離開前線？圖為位於亞速海東側，俄軍集結調派的Su-34戰機部隊。 圖／MAXAR

俄軍「假撤兵」以退為進：普亭會承認烏東親俄區獨立？

2022-02-16 10:38
俄羅斯總統普亭。 美聯社

克宮：普亭將簽命令 承認烏東2共和國獨立

2022-02-21 13:29
安德魯王子（Prince Andrew）。美聯社

英媒:性侵案和解金1630萬美元 安德魯王子恐恥辱中度過餘生

2022-02-16 12:41

超人氣

更多 >
帶動古龍武俠熱 妻是首代「小龍女」 邵氏名導楚原去世

帶動古龍武俠熱 妻是首代「小龍女」 邵氏名導楚原去世
新冠病毒不再是焦點 公衛專家擔憂：下一波疫情將難以面對

新冠病毒不再是焦點 公衛專家擔憂：下一波疫情將難以面對
Q&A：普亭為何要承認烏東2小國獨立？俄烏開戰風險大增

Q&A：普亭為何要承認烏東2小國獨立？俄烏開戰風險大增
普亭發表全國談話：烏克蘭為「不可分割的一部分」

普亭發表全國談話：烏克蘭為「不可分割的一部分」
CNN：美俄峰會對拜登是巨大風險

CNN：美俄峰會對拜登是巨大風險