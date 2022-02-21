德國官員：俄若切斷天然氣供應 德仍可撐過冬天

一名工作人員在天然氣管道前工作，德國官員透露，即使俄羅斯切斷天然氣供應，德國仍可撐過今年冬天。（路透）

俄羅斯 在烏克蘭邊境集結大軍，戰火一觸即發。德國 官員透露，即使俄羅斯切斷天然氣 供應，德國仍可撐過今年冬天，不過前提是沒有出現反常低溫。

歐洲的德國、奧地利、義大利、捷克等國的暖氣和發電，高度仰賴透過輸氣管從俄羅斯進口的天然氣，其中德國的依賴程度高達55%。各國憂心俄國入侵烏克蘭後，將把切斷天然氣供應當作籌碼，迫使歐盟不敢實施經濟制裁。

不過，一位不具名的德國官員今天向「明鏡周刊」（Der Spiegel）透露，即使俄國完全切斷天然氣供應，德國光靠現有的儲量和液化天然氣，可以撐過今年冬天的需求，不過前提是接下來幾個月沒有出現反常的低溫。

歐洲正值冬天，但天然氣儲量比往年都低，讓各國政府憂心忡忡。根據能源數據供應商標普全球普氏（S&P Global Platts）的估算，國營的俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）去年一改往年作法，幾乎不在現貨市場出售天然氣，輸往歐洲的天然氣數量因此比過去5年的平均少了31%。

俄羅斯拿能源當武器，擴張勢力範圍，長年來受到歐洲各國詬病。隨著烏克蘭情勢升高，各國正努力尋找替代來源。

一位德國經濟部官員表示，短期措施包括立法規定儲氣槽維持冬天的最低儲量、從中東國家卡達進口更多的液化天然氣，以及興建天然氣接收站；長期來看，加速推動再生能源，才能真正減少對俄國天然氣的依賴。