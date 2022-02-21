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英國禁用華為時程推遲6個月 議員關切安全威脅

中央社倫敦21日專電
基於國安考量，英國政府計畫在2027年底前全面將中國電信巨擘華為自5G基礎建設排除，但部分措施將延後6個月落實，引發國會議員關切。(美聯社)
基於國安考量，英國政府計畫在2027年底前全面將中國電信巨擘華為自5G基礎建設排除，但部分措施將延後6個月落實，引發國會議員關切。(美聯社)

基於國安考量，英國政府計畫在2027年底前全面將中國電信巨擘華為5G基礎建設排除，但部分措施將延後6個月落實，引發國會議員關切。

英國數位文化傳媒體育部（DCMS）近日表示，針對排除華為的適用法律工具，正與國內電信業者以及華為進行諮商，時間預計長達4週，以使政府即將定案的電信設備與服務銷售指引符合去年11月頒布的電信安全新法。

英國政府2020年7月宣告，自2021年起禁止採購新的華為5G設備，並規畫在2027年底前全面於5G基礎建設禁用。美國率先於2019年5月制裁華為，並強力遊說英國等盟友跟進。

在2020年7月發布華為相關政策後，英國政府與電信業者展開技術諮商，並與國家網路安全中心（NCSC）共同研究業者意見。現在DCMS與業者進行的是新指引定案前的又一輪諮商。

DCMS規畫，新指引發布後，電信業者必須按時間表採取的措施包括即刻停止在5G及全光纖網路安裝華為設備；在2023年1月28日前將華為設備自電信網路關鍵設施移除；在2025年12月31日前將華為供應的核心內和營運商間高數據速率傳輸設備自所有電信網路移除；在2023年7月31日前將華為設備在5G及全光纖網路的占比降至35%。

其中，「在2023年7月31日前將華為設備在5G及全光纖網路的占比降至35%」較原定時程晚6個月；DCMS表示，這是受疫情影響。

不過，部分國會議員關切禁用華為時程恐延後，徒增國安風險。前保守黨黨魁史密斯（Iain Duncan Smith）、外交委員會成員希里（Bob Seely）等同屬「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）的議員呼籲政府清楚承諾，不會改變在2027年前完全排除華為的計畫。

華為一名發言人表示，在安全與可靠度方面，華為設備在全球名列前茅。礙於政治壓力，英國政府被迫排除華為於5G網路之外。英國有權依據事實、而非毫無根據的安全顧慮訂定決策。

華為 5G 英國

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