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神學士稱吸收舊政權官兵 打造阿富汗大軍

中央社喀布爾21日綜合外電報導

神學士負責軍隊轉型的官員哈基米（Latifullah Hakimi）今天表示，神學士（Taliban，另譯塔利班）正在為阿富汗建立一支「大軍」，將納入為舊政權服務的官兵。

哈基米今天也告訴媒體，以美國為首的部隊去年混亂撤軍期間，據稱讓81架直升機和飛機無法服役，但他們已修復了其中的一大半。

他表示，神學士去年閃電接管阿富汗期間，取得武器裝備控制權，當中包括30多萬件輕型武器、2萬6000件重型武器，以及約6萬1000輛軍車。

阿富汗武裝部隊在去年8月31日以美國為首的部隊撤軍之前，不敵神學士的猛攻而潰散，他們棄守基地，留下所有的武器和車輛。

神學士承諾對所有與舊政權有關的人進行大赦，但幾乎所有高級政府官員和軍方官員都在最後幾天透過空中撤離的12萬多人當中。

然而，仍有許多士兵回歸平民生活，他們因害怕遭到報復而保持低調。

聯合國1月表示，去年8月以來，超過100名和舊武裝部隊有關的人遭殺害。

不過，哈基米堅稱，神學士的大赦很成功。

「假如沒有發布大赦令，我們恐怕會目睹非常糟糕的情況。」

阿富汗目前實際上處於破產狀態，該國70億美元的海外資產已遭美國扣押。

神學士 阿富汗 破產

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