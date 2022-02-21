我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英國24日起解除所有防疫限制 與病毒共存

克宮：普亭將簽命令 承認烏東2共和國獨立

伊朗稱核協議談判大有進展 以色列將向美提疑慮

中央社德黑蘭/耶路撒冷21日綜合外電報導

伊朗外交部今天表示，為讓德黑蘭與世界強國2015年達成的核子協議復活而在奧地利維也納展開的談判，已有「顯著進展」。以色列則說，將向美國表達對新協議的疑慮。

鑒於伊朗核子進展令人擔憂，華府與德黑蘭去年4月起在維也納展開數場非直接談判。西方強國認為，若不盡快達成協議，伊朗核進展將無法逆轉。

路透社上週報導，為讓伊朗核子協議復活，美國與伊朗在維也納經過數個月非直接談判後，雙方協議正在成形。美國2018年在前總統川普（Donald Trump）執政下退出原本核協議。

不過，伊朗外交部發言人哈蒂柏札德（Saeed Khatibzadeh）今天在每週例行記者會上也表示，在維也納的談判「除非每件事都達成協議，否則沒有任何協議」。

根據2015年伊朗與主要強國達成的核子協議，伊朗同意限制生產的鈾濃度換取國際制裁取消，這使得德黑蘭更難開發核武材料。但自從美國退出協議並恢復制裁後，伊朗已違反協議中的一些限制。

路透社指出，新協議草案還間接提到其他議題，包括將存放在韓國銀行的數以十億計美元伊朗資金解凍，以及將拘留在伊朗的西方囚犯釋放。

伊朗外交部長19日表示，德黑蘭準備好和美國換囚，且若華府做出必要的政治決定，恢復核協議的談判就能在「盡可能最快時間」成功。

不過，以色列安全決策內閣成員之一、交通部長米夏埃莉（Merav Michaeli）今天表示，以色列未來與美國談判雙邊協定時，將會對新版伊朗核子協議提出自身疑慮。

以色列並非恢復伊朗核協議談判的一員，但它曾對這些談判表達疑慮，認為這可能產生的一份新協議，會「造成中東暴力更猖獗、局勢更動盪」。

米夏埃莉在耶路撒冷以英語對「美國主要猶太組織主席會議」（Conference of Presidents of Major American Jewish Organisations）發表談話時表示，2015年她身為在野的中間偏左國會議員時，支持當年的伊朗核子協議。

然而她說，「這份（正在產生的）協議簡短許多，且多了很多落日條款，以及許許多多我認為不好的漏洞。這的確非常、非常有問題」。

有鑑於此，米夏埃莉表示：「我們正盡一切努力讓情況盡可能最好。我們將必須努力讓以色列和美國達成一份配套協議。」

以色列領袖先前曾聲稱，以色列不會受制於任何核子協議限制，一旦他們認為有必要阻止死敵伊朗取得核武，便可能採取單方面軍事行動。

伊朗 以色列 華府

上一則

北海道暴風雪多處車禍釀一死 鐵路航空班次大亂

下一則

神學士稱吸收舊政權官兵 打造阿富汗大軍

延伸閱讀

伊朗軍機墜毀釀3死 2飛行員罹難 1路人車中慘死

伊朗軍機墜毀釀3死 2飛行員罹難 1路人車中慘死
以色列下月開放「沒打疫苗」旅客入境 澳洲21日開國境

以色列下月開放「沒打疫苗」旅客入境 澳洲21日開國境
以色列放寬防疫管制 沒打疫苗旅客下月起可入境

以色列放寬防疫管制 沒打疫苗旅客下月起可入境
美國：伊朗核協議談判有實質進展 可能近日達共識

美國：伊朗核協議談判有實質進展 可能近日達共識

熱門新聞

涉嫌為美國已故淫魔富豪艾普斯坦提供未成年少女的法國模特兒公司前老闆布呂內爾19日凌晨被發現在巴黎獄中上吊身亡。圖為布呂內爾(右)與艾普斯坦(中)和艾普斯坦女友麥斯威爾(左)一起搭機。取自推特。

法模特兒經紀人 也在獄中上吊亡 涉供少女給美淫魔

2022-02-19 19:20
安德魯王子的性侵案件達成庭外和解。(美聯社)

安德魯王子承認對方受害 與性侵原告和解

2022-02-15 12:05
日本媒體報導，小室真子（左二）生活似乎頗拮据，圖為真子和新婚夫婿小室圭（左三）去年11月飛抵紐約。（歐新社）

真子前公主生活困頓？上皇后祖母可能出手接濟

2022-02-18 09:44
截至16日清晨為止，無論烏克蘭軍方或北約各國的情報單位都保持高度疑心，畢竟無法實證俄軍是否真有「撤退跡象」？或有多少兵力離開前線？圖為位於亞速海東側，俄軍集結調派的Su-34戰機部隊。 圖／MAXAR

俄軍「假撤兵」以退為進：普亭會承認烏東親俄區獨立？

2022-02-16 10:38
安德魯王子（Prince Andrew）。美聯社

英媒:性侵案和解金1630萬美元 安德魯王子恐恥辱中度過餘生

2022-02-16 12:41
巴拿馬籍貨輪船Felicity Ace當地時間16日下午失火。 （取材自葡萄牙海軍 ）

滿載福斯貨輪失火漂流 裝戴逾千輛保時捷、藍寶堅尼

2022-02-17 19:50

超人氣

更多 >
谷愛凌冬奧閉幕式同框蘇翊鳴 2人進場「瘋狂蹦迪」

谷愛凌冬奧閉幕式同框蘇翊鳴 2人進場「瘋狂蹦迪」

烏克蘭危機報#01：莫斯科周一凌晨2點30分的談判來電

烏克蘭危機報#01：莫斯科周一凌晨2點30分的談判來電
3因素集結 全美都會區房租去年攀20% 邁阿密飆到49.8%

3因素集結 全美都會區房租去年攀20% 邁阿密飆到49.8%
南加雞蛋價格飆升 有些超市限購 但還會續漲 原因在此

南加雞蛋價格飆升 有些超市限購 但還會續漲 原因在此
美股死亡交叉 俄烏戰火在即 5件事不可不知

美股死亡交叉 俄烏戰火在即 5件事不可不知