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北海道暴風雪多處車禍釀一死 鐵路航空班次大亂

中央社東京21日專電

急速發展的低氣壓在日本北海道與東北地區帶來暴風雪，多處發生車禍，已知一人死亡。暴風雪導致鐵路、空路班次大亂，JR北海道公司明天札幌車站預定出發及到站的列車停駛。

日本放送協會（NHK）報導，受到急速發展的低氣壓與強烈冬季型氣壓的影響，北日本下大雪並颳強風。以北海道、東北為主的地區到明天（22日）清晨為止可能下雪颳風導致視線不良。日本氣象廳呼籲民眾，要嚴防暴風雪等對交通造成影響。

今天下午3時（美東時間清晨1時）到下午6時，北海道襟裳岬觀測到最大瞬間風速每秒34.1公尺、北海道網走市每秒32.9公尺、秋田市每秒26.9公尺。

北日本、新潟縣、岐阜縣山區降大雪，下午3時至6時之間的降雪量，北海道釧路機場12公分、岐阜縣白川村8公分、新潟縣湯澤町6公分。

北日本可能發生風雪遮蔽視線的「白矇天」（whiteout）現象。到明天清晨為止，北海道、東北等地區預料也將下大雪並颳強風。預估到明天為止的最大風速，北海道每秒25公尺、東北每秒20公尺。最大瞬間風速北海道每秒35公尺、東北每秒30公尺。

日本氣象廳呼籲北海道、東北及新潟縣的民眾要嚴防暴風雪對交通造成的影響，也要注意浪高的情況。到明天傍晚為止的24小時降雪量較多的地方有新潟縣估計降雪量70公分、北海道與東北50公分、岐阜縣與長野縣40公分。

日本氣象廳表示，大雪除了會對交通造成影響，積雪增加也可能造成雪崩或因電線附雪導致停電，也有可能積雪從屋頂滑落，呼籲民眾提高警覺。

JR北海道公司已宣布明天從札幌車站出發到原訂靠站的列車全面停駛。為了讓行駛於札幌車站與新歲機場之間的列車能於明天中午左右恢復通車，正加緊進行除雪作業。

NHK報導，大雪影響到汽車駕駛人的視線，今天上午北海道北斗市的函館江差公路發生多起車禍，約有80輛汽車追撞。現場包含這些車輛在內，至少有150輛車子卡在雪地，動彈不得。北斗市緊急以公車載運這些汽車駕駛人到市內的設施。

北斗市函館江差公路的北斗追分交流道與北斗中央交流道之間、朝函館方向的車道發生數十輛車子追撞的事故。這起車禍，導致一名67歲的男性死亡，以及至少16人受傷。

車禍導致部分路段塞車，有一名40多歲男性駕駛的汽車塞在車陣中，今天上午8時左右他從車中拍攝影片可看到「白矇天」（whiteout）現象。從影片中也可看到要到車禍現場處理的消防車難以前進的情形。

此外，上午10時40分左右，北斗市本鄉的國道227號線，發生汽車和大卡車等約10輛車子追撞。之後，在車禍現場約100公尺處也發生大卡車和巴士等約15輛車子追撞。這兩起車禍導致7人受傷，其中3人送醫急救。

日本 車禍 汽車

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