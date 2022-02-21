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克宮：普亭將簽命令 承認烏東2共和國獨立

龐培歐3/2訪台 預計將公開談話兩岸言論成觀察重點

德籲俄停止玩弄烏東人命 蕭茲與普亭將熱線

中央社柏林21日綜合外電報導
德國政府發言人表示，德俄兩國領導人今天稍晚將通話，以期緩和烏克蘭緊張局勢。圖為德國總理蕭茲（左）和俄羅斯總統普亭（右）。Getty Images
德國政府發言人表示，德俄兩國領導人今天稍晚將通話，以期緩和烏克蘭緊張局勢。圖為德國總理蕭茲（左）和俄羅斯總統普亭（右）。Getty Images

德國政府發言人表示，德俄兩國領導人今天稍晚將通話，以期緩和烏克蘭緊張局勢。此外，德國外長指控莫斯科正與烏東平民玩一場不負責任的遊戲，並疾呼俄方重回談判桌。

繼法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）昨日與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）就烏克蘭情勢通話後，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）今天也將與這位俄國領導人對話。

德國政府發言人赫伯史揣特（Steffen Hebestreit）表示，這場電話會議計劃於「今天下午」舉行，與已馬克宏「密切協調」。他說，這些對話是西方國家「防止（烏克蘭）發生災難」的「聯合外交努力行動」之一。

此外，路透社報導，一名德國政府發言人今天警告，烏俄之間益發激烈的衝突導致了「極其危險的局勢」。

他表示，若俄羅斯進一步侵犯烏克蘭領土，將對俄國實施制裁，他並補充，西方盟國將決定何種行動構成領土侵犯。

自17日以來，烏克蘭政府軍和烏東親俄分離主義分子交界的零星砲擊愈演愈烈。

德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）今天指控俄國正與烏東平民玩一場「不負責任」的遊戲，並疾呼莫斯科當局重回談判桌。

貝爾伯克今天為歐洲聯盟外長會議抵達布魯塞爾後告訴記者：「我疾呼俄羅斯政府與俄國總統：不要玩弄人命。」

「我們在過去72小時內看到的攻擊、暴力爭端，確實令人非常憂心。」

「這責任在於俄羅斯政府，這就是為何我急切呼籲俄羅斯政府：回到談判桌上。責任在你（俄方）手中。」

經馬克宏斡旋，美俄領導人原則上同意就烏克蘭問題舉行峰會後，歐盟外長也將開會討論烏克蘭局勢。

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