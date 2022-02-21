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歐盟：若侵烏 將切斷俄羅斯與國際金融市場聯繫

中央社／柏林20日綜合報導
歐盟執委會主席范德賴恩。（路透）
歐盟執委會主席范德賴恩。（路透）

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天透露俄羅斯若入侵烏克蘭將遭到的一些制裁細節，她說，俄國將被切斷與國際金融市場聯繫，也無法取得重要的出口商品。

西方領袖已就俄國若入侵烏克蘭，西方將如何回應達成共識，但至今仍拒絕透露細節，僅排除軍事回應，並允諾祭出規模空前的經濟制裁。

歐盟執委會主席范德賴恩今晚告訴德國第一電視台（ARD）：「俄羅斯原則上會被切斷與國際金融市場的聯繫。」她說，制裁將針對「俄羅斯現代化與多樣化經濟迫切需要我們製造的產品，我們在這方面主導全球，他們沒有替代品」。

她說，制裁會等俄羅斯真的發動入侵才會實施，拒絕了烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）昨天呼籲即刻制裁的要求。

「制裁的舉動如此巨大且會帶來後果，我們知道我們始終必須給俄羅斯機會重返外交途徑與談判桌，這窗口仍然開著。」

俄羅斯在烏克蘭北部與東部邊界部署約15萬大軍，並提出安全保障，要求烏克蘭永不加入北大西洋公約組織（NATO），俄國總統普亭（Vladimir Putin）說，這是俄國長治久安的要件。

但范德賴恩表示，俄羅斯仰賴化石燃料出口為其弱點。

她說：「它們占俄羅斯出口2/3，俄羅斯一半預算來自於此。」俄羅斯需要現代化，若實施進一步制裁，「老實講，那就不再可能實現」。

俄羅斯 烏克蘭 俄國

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