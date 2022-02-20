「千里震動」日本深源地震引發北關東、東北異常震區

日本三重縣東南海域今早發生深源地震，引起遙遠的關東北部、福島縣「異常震區」的震動。讓許多日本網友驚呼，第一次聽說。（截自weathernews推特）

日本 時間今早7時12分左右，三重縣東南海域發生深源地震 ，引起「異常震區」的震動。在震央附近的東海地區未觀測到1級以上的震動，但距離震央遙遠的關東北部、福島縣，卻有多處觀測到震度。這也讓許多日本網友驚呼，第一次聽說。

日媒weathernews報導，上午地震在三重縣東南海域觀測到地震規模4.5地震，深度約350公里，在關東地區、東北地區都觀測到1到2級地震。

報導說明，這次地震是發生在地表很深處的「深源地震」。在大多數地震中，震動強烈程度從震央往外呈同心圓分布，但在這次地震中，震波透過太平洋板塊傳送到較遠的區域，因而在遠方出現震動，出現「異常震區」。這也在推特 上引發討論，很多網友都表示第一次聽聞深源地震，直呼長知識了。

報導指出，三重縣東南海域、東海道南方海域以及鳥島附近海域也經常發生類似的深源地震，每隔幾年就會發生一次規模6級以上的地震。另一方面，它還有一個特點，僅單次地震，幾乎沒有餘震。

1984年1月1日，三重縣東南沿海發生M7.0地震，在東京都千代田區和橫濱市觀測到4級震度。雖然這些地震不會引起海嘯，但它們可能伴隨著劇烈搖晃，仍不容輕忽。