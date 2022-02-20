加警連日驅離 反疫苗示威近尾聲

加拿大反疫苗強制令示威規模縮小，示威者也承認抗議活動接近尾聲。圖為20日渥太華一名示威者。(美聯社)

加拿大反疫苗強制令示威持續多周，警方19日加緊清場，動用警棍與胡椒噴霧驅離 渥太華國會與總理辦公室前方街道的示威人潮，兩天下來共逮捕超過百人。隨著規模縮小，示威者也承認抗議活動接近尾聲。

華盛頓郵報報導，警方19日將行動升級，清除渥太華街上自封為「自由車隊」的抗議民眾，結束這場持續3個多星期、被史無前例緊急命令宣布為非法的抗爭活動。

這場示威開啟了加國國內外極右派與反衛生強制令運動的新篇章，同時也撼動加國政壇並引發許多執法問題，以及加國首都交通為何無法迅速疏通的質疑。

身披加國國旗的示威者承認，警方行動讓抗議接近尾聲，一些人向華郵 表示，打算重新組織或加入未來的反政府示威活動。

渥太華代理警長貝爾則警告他們恐面臨後果，「若你參加這次抗議活動，我們將積極追查你的身分，接著祭出金融制裁與刑事指控」。

加國警方指出，截至19日下午已逮捕170人，在大雪與嚴寒天氣裡，執法人員奮力驅離示威者，拖吊車則持續拖走停在街頭封鎖街道的卡車。

隨著抗議人數減少，手持警棍和槍的警察 ，驅離速度明顯比前一天更快更強硬，並出動無人機在上空巡邏監視。

除逮捕外，警方還使用胡椒噴霧來對付一些他們認為具攻擊性的示威者。警方19日推文說，一些被捕的示威者身穿防彈衣，並持有煙霧彈與鞭炮。