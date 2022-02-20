加警連日驅離 反疫苗示威近尾聲
加拿大反疫苗強制令示威持續多周，警方19日加緊清場，動用警棍與胡椒噴霧驅離渥太華國會與總理辦公室前方街道的示威人潮，兩天下來共逮捕超過百人。隨著規模縮小，示威者也承認抗議活動接近尾聲。
華盛頓郵報報導，警方19日將行動升級，清除渥太華街上自封為「自由車隊」的抗議民眾，結束這場持續3個多星期、被史無前例緊急命令宣布為非法的抗爭活動。
這場示威開啟了加國國內外極右派與反衛生強制令運動的新篇章，同時也撼動加國政壇並引發許多執法問題，以及加國首都交通為何無法迅速疏通的質疑。
身披加國國旗的示威者承認，警方行動讓抗議接近尾聲，一些人向華郵表示，打算重新組織或加入未來的反政府示威活動。
渥太華代理警長貝爾則警告他們恐面臨後果，「若你參加這次抗議活動，我們將積極追查你的身分，接著祭出金融制裁與刑事指控」。
加國警方指出，截至19日下午已逮捕170人，在大雪與嚴寒天氣裡，執法人員奮力驅離示威者，拖吊車則持續拖走停在街頭封鎖街道的卡車。
隨著抗議人數減少，手持警棍和槍的警察，驅離速度明顯比前一天更快更強硬，並出動無人機在上空巡邏監視。
除逮捕外，警方還使用胡椒噴霧來對付一些他們認為具攻擊性的示威者。警方19日推文說，一些被捕的示威者身穿防彈衣，並持有煙霧彈與鞭炮。
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