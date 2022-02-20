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衛報分析：俄羅斯若入侵烏克蘭 可能發展一次掌握

中央社慕尼黑19日綜合外電報導
俄羅斯與烏克蘭邊境局勢持續緊張。圖為一名烏克蘭士兵。(美聯社)
俄羅斯與烏克蘭邊境局勢持續緊張。圖為一名烏克蘭士兵。(美聯社)

目前俄羅斯與烏克蘭邊境的局勢仍是劍拔弩張，全球都在關注雙方是否會正式開戰。英國「衛報」（The Guardian）19日分析俄國一旦入侵後的可能發展。

「全面入侵」將如何進行？

一般預料，俄國將利用陸、海、空三軍的壓倒性優勢，分別從東北部、頓巴斯（Donbas）和克里米亞（Crimea）的多條戰線同時發動攻擊。在空襲支援下，白俄羅斯境內的俄國地面部隊將帶頭向南閃電進攻，奪取烏克蘭首都基輔（Kyiv）。理論上，烏克蘭的軍隊將被團團包圍，最終被迫投降。

俄方主要攻擊目標為何？

讓基輔政府迅速投降，並廢黜烏克蘭民選領導人。莫斯科的關鍵目標將包括掌控總統府、國會、各部會、媒體和烏國民主革命象徵地點「獨立廣場」（Maidan Nezalezhnosti）。

入侵的後果有哪些？

美國方面估計，大砲、飛彈與炸彈攻擊以及地面衝突可能導致5萬名平民喪生，如果戰鬥時間延長，死傷人數可能更多。戰爭可能導致數十萬人被迫逃離家園，給歐洲帶來巨大的人道緊急情勢和難民潮。目前也不排除發生敘利亞那樣的嚴重侵犯人權和使用化學武器暴行。英國官員也預測將發生「可怕」災難。

除全面入侵外，俄羅斯總統普亭有沒有其他計畫？

分析人士認為，俄羅斯可能選擇規模較有限、風險也較低的進攻方式，以在烏克蘭東部和頓巴斯地區搶奪更多領土，同時宣布親俄分離主義地區獨立，就像2008年對喬治亞共和國部分地區的做法。莫斯科也可能試圖奪取亞速海（Sea of Azov）主要港口馬立波（Mariupol）和黑海的敖德薩港（Odessa），並建立通往克里米亞的「陸橋」。

俄方計畫是否會失敗？

衛報分析認為，烏克蘭武裝部隊不會輕易被擊潰，平民可能加入戰鬥，美國和英國也未排除武裝反抗軍戰士的可能性。多名英國部長預測俄羅斯將長陷「泥沼」，導致俄方遭受重大傷亡。在這種情況下，俄國輿論可能轉而反對普亭。

入侵後，克里姆林宮的下一步計畫為何？

普亭想要打造一個體制脆弱、依附於他的意志、與西方關係疏離的烏克蘭，就像白俄羅斯一樣。預計他將讓親俄政客在基輔掌權，同時消滅反對勢力並操縱選舉（就像俄羅斯本身）。美國官員認為，克宮已起草一份即將逮捕或暗殺的公眾人物名單。

西方國家會怎麼做？

美軍現階段不會直接介入，但一旦爆發戰爭，部分北大西洋公約組織（NATO）國家將迅速提供軍事援助，包括武器彈藥、情報共享和便攜式飛彈等武器（如在阿富汗的狀況）。如果戰鬥時間延長、平民傷亡增加，西方干預的壓力將迅速升高。

俄羅斯將遭排斥孤立？

俄方一旦入侵烏克蘭，將面臨前所未見、威力強大的美國歐盟制裁。制裁措施可能包括針對俄羅斯銀行、企業、出口、貸款和技術轉移的嚴格限制、外交孤立，普亭及其寡頭親信的個人財富也將遭鎖定為目標。通往德國的北溪2號（Nord Stream 2）天然氣管線也將無限期遭到凍結。

俄方入侵行動更廣泛的影響為何？

全球經濟和股市不穩定將加劇，能源價格也將進一步飆升。在依賴烏克蘭（2020年是世界第5大小麥出口國）的非洲和亞洲國家，基本糧食供應將受到衝擊。中國對普亭的支持可能導致東西方緊張關係加劇。此外，俄羅斯邊境的北約防禦性部署可能增加歐洲全境衝突的風險。

白俄羅斯 烏克蘭 英國

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