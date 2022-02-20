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歐盟將舉辦印太外長論壇 約30國參與

中央社布魯塞爾20日專電
歐洲聯盟22日將在法國舉辦印太外長論壇，約有30國外長參與。圖為歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾。(美聯社)
歐洲聯盟22日將在法國舉辦印太外長論壇，約有30國外長參與。圖為歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾。(美聯社)

歐洲聯盟22日將在法國舉辦印太外長論壇，除了美國與中國沒有參加外，約有30國外長參與，這次論壇首次集結包括東非、南非以及阿拉伯國家，一起與印太地區等合作夥伴面對面交流。

歐盟對外事務部（EEAS）今天公布，歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）將在巴黎出席印太地區外長論壇，與目前擔任歐盟輪值主席國的法國外長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）共同主持開幕式。

EEAS表示，這次論壇首次集結了包括東非、南非以及阿拉伯國家，一起與南亞、東南亞、東亞和太平洋等合作夥伴面對面交流，論壇將強調歐盟及成員國深化在印太地區的參與並促進以開放和包容為基礎合作模式的雄心。

印太外長論壇聚焦議題主要為連結與數位化、氣候環境及健康、安全國防等3領域。

根據主辦國法國公布的資訊，印太地區參與的國家包括日本、印度、印尼、馬來西亞、新加坡、南韓、泰國、越南等，未有中國，美國也未參與。

近期俄烏衝突是否升級引發全球關注，美國甚至示警將發生戰爭，但在此之際，國務卿布林肯（Antony Blinken）近期積極展開泛太平洋外交行，先訪澳洲，出席美、日、澳與印度的四方安全對話（Quad）外長會議。四方安全對話是為阻擋中國在亞太軍事擴張政策而召開的戰略對話。

布林肯隨後轉赴斐濟與17個太平洋島國代表舉行視訊會議，這些國家也面臨北京經濟、政治野心威脅。他最後在夏威夷舊金山和日本外相林芳正與南韓外交部長鄭義溶舉行一日會談，話題聚焦在北韓核武威脅和中國帶來的挑戰。

白宮近期也發布印太戰略報告，關注中國正結合經濟、外交、軍事與技術實力，在印太地區尋求勢力範圍，意欲成為全球最具影響力的大國。

歐盟 布林肯 印度

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