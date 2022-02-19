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烏東衝突升高 烏內政部長遭砲擊 總統稱「不會還手」

編譯田思怡／綜合19日電
前往烏東前線視察的烏克蘭內政部長莫納斯特斯基19日遭砲彈攻擊。圖為隨行記者與政府軍交談。（歐新社）
前往烏東前線視察的烏克蘭內政部長莫納斯特斯基19日遭砲彈攻擊。圖為隨行記者與政府軍交談。（歐新社）

烏克蘭政府軍和俄國支持的叛軍在烏東爆發衝突進入第三天，緊張情勢急劇升高，當地單是周六(19日)就發生1400多起爆炸案，並有2名政府軍士兵陣亡，前往烏東前線視察的內政部長也遭砲火攻擊。烏國總統澤倫斯基在慕尼黑安全會議上表示，面對叛軍挑釁，政府軍不會還手，但他又說烏克蘭將反抗俄國的侵略，保衛國家，明顯陷入兩難的矛盾。

美國總統拜登警告，他相信俄國將入侵烏克蘭，首都基輔為攻擊目標，但莫斯科否認。西方國家指控俄國企圖在烏東栽贓，做為入侵的藉口。

但澤倫斯基19日在慕尼黑安全會議上表示，烏克蘭「沒有恐慌，我們要過我們的日子」。他指責西方領袖對俄國採取「綏靖政策」，並要求給予烏克蘭新的安全保障。澤倫斯基不顧拜登的警告，仍出國前往慕尼黑。

監督團體表，烏克蘭政府軍和俄國支持的叛軍在烏東雙方分界線附近的衝突「急劇升高」，在已自稱獨立的頓內次克省和盧甘斯克省，單是19日就發生1400多起爆炸案。烏克蘭內政部長莫納斯特斯基（Denys Monastyrsky）19日前往烏東前線視察時，就遭到迫擊砲砲擊，與隨行記者團趕緊躲進防空洞，所幸無人傷亡。

頓內次克省和盧甘斯克省叛軍宣稱烏軍將發動攻擊，已動員所有可上戰場的男性，並下令老弱婦孺逃到俄國避難，但許多人未遵守命令，仍留在家中。

烏克蘭 俄國 拜登

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