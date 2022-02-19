日本調查：第3劑疫苗混打莫德納 抗體高於輝瑞

莫德納疫苗。記者侯永全／攝影

日本厚生勞動省研究小組公布第3劑疫苗 混打調查結果顯示，前兩劑接種輝瑞 疫苗、第3劑混打莫德納 疫苗的民眾，體內抗體值較第3劑仍接種輝瑞來得高，但出現副作用比率也較高。

日本放送協會（NHK）報導，研究小組以境內最早接種第3劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的醫療從業人員為對象進行調查；這些醫療從業人員前兩劑都接種輝瑞（Pfizer）/BioNTech疫苗。

調查顯示，接種第3劑輝瑞疫苗起算一個月後體內抗體值，平均是接種前的54.1倍；第3劑接種莫德納（Moderna）疫苗的抗體值，平均為接種前的67.9倍。也就是說，第3劑接種莫德納的人，體內抗體值是第3劑接種輝瑞的約1.5倍。

如果基於海外研究結果來看，可以推測第3劑疫苗接種莫德納，對預防Omicron變異株的效果較高。

至於副作用的部分，第3劑接種輝瑞的人，只有21.4%會發燒超過攝氏38度；第3劑接種莫德納的人，則有49.2%會發燒超過38度。出現倦怠感及頭痛的比率，也是接種莫德納比接種輝瑞來得高。

不過，上述副作用都是接種隔天為出現高峰，2到3天後幾乎就會消失。

另外，第3劑接種輝瑞的人，雖然有2例疑似出現心肌炎，但症狀並不嚴重；而第3劑接種莫德納的人，並沒有出現包括心肌炎在內的嚴重症狀。

根據日本政府本月18日公布的最新疫苗接種進度，全境已有79%民眾完成兩劑疫苗接種，但只有人口總數12.6%的1600萬9146人完成第3劑接種。

已接種第3劑疫苗的民眾，有71.9%的1150萬6498人接種輝瑞，另有28.1%的450萬2648人接種莫德納。