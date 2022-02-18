我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登：普亭已決定攻擊烏克蘭 鎖定基輔為目標

巴西山城貝德羅保利斯暴雨 增至129死

中央社 / 聖保羅18日專電
巴西里約熱內盧州山城貝德羅保利斯，15日遭遇大雨襲擊。歐新社
巴西里約熱內盧州山城貝德羅保利斯，15日遭遇大雨襲擊。歐新社

巴西里約熱內盧州山城貝德羅保利斯（Petrópolis）自15日以來遭遇大雨襲擊，引發洪水和土石流後，迄今已造成至少129人死亡，失蹤人數上升至218人。

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）結束俄羅斯和匈牙利的訪問行程，今天返抵國門，在里約熱內盧下飛機後，即搭乘直升機前往貝德羅保利斯視察災情和救援工作，宣布馬上撥款巴西幣233萬元（約45萬美元）賑災。

里約州民防廳今天上午持續發布貝德羅保利斯一帶大雨警報，7處不同地點的警報器響了10幾次，指出發生土石流的風險，輔導居民離開危險地區。

到目前為止，近千人失去家園，流離失所，暫住在公立學校改裝的臨時收容所，接受社會救助、教育、衛生和民防等專業人員的支援。

天氣預報，這幾天里約山區將持續下大雨，原因是從亞馬遜南部到巴西東南海岸的濕氣走廊，形成南大西洋幅合帶（SACZ），讓天氣變得非常不穩定，提高產生暴風雨和雷電交加的風險。

氣象台（Climatempo）警告說，今天的降雨量可能超過100毫米，存在引發洪水、河澗氾濫和土石流的風險。

里約州長卡斯楚（Claudio Castro）昨天批准州議會提出的法案，為貝德羅保利斯捐贈巴西幣3000萬元（約574萬美元），這樣一來，里約州的財政撥款已達巴西幣7900萬元。

國家自然災害監測和警報中心（Cemaden）協調員、氣象學家謝魯契（Marcelo Seluchi）告訴美國有線電視新聞網巴西頻道（CNN BRasil），15日貝德羅保利斯的降雨是當地近90年來最大雨量，短短6小時內下了260毫米的豪雨，高於2月一整個月的預期降雨量，而山城損失慘重，是因為暴風雨集中在市中心區。

聖保羅大學（USP）能源與環境研究所教授寇戴塞（Pedro Cortês）指出，由於天氣預報這幾天里約山區將持續下大雨，貝德羅保利斯的悲劇可能才剛剛開始；公共單位應該採取強有力的行動將居民撤離到安全地區，以免再次發生土石流，造成更多人死亡。

2011年1月，包括貝德羅保利斯在內的里約山區6個城市也因豪雨引發洪水和土石流，造成918人喪生，99人失蹤，超過3萬人失去家園，堪稱里約史上最大環境災難。

巴西政府當時將罪魁禍首歸咎於無秩序占用山坡地，但11年過去了，貝德羅保利斯這次的悲劇顯示山區民眾的居住條件未見改善，公共單位仍然沒有採取防範措施。

巴西 洪水 波索納洛

上一則

烏東分離主義者：計畫撤離70萬人至俄羅斯

延伸閱讀

人間慘劇…巴西土石流逾百死 出動冷凍貨車充當停屍間

人間慘劇…巴西土石流逾百死 出動冷凍貨車充當停屍間
里約北郊山城爆洪災逾百人死亡 冷凍卡車充當停屍間

里約北郊山城爆洪災逾百人死亡 冷凍卡車充當停屍間
「巴西川普」即將訪俄 分析家：時機相當糟糕

「巴西川普」即將訪俄 分析家：時機相當糟糕
巴西總統訪俄羅斯 被要求進行5次新冠檢測

巴西總統訪俄羅斯 被要求進行5次新冠檢測

熱門新聞

安德魯王子的性侵案件達成庭外和解。(美聯社)

安德魯王子承認對方受害 與性侵原告和解

2022-02-15 12:05
截至16日清晨為止，無論烏克蘭軍方或北約各國的情報單位都保持高度疑心，畢竟無法實證俄軍是否真有「撤退跡象」？或有多少兵力離開前線？圖為位於亞速海東側，俄軍集結調派的Su-34戰機部隊。 圖／MAXAR

俄軍「假撤兵」以退為進：普亭會承認烏東親俄區獨立？

2022-02-16 10:38
安德魯王子（Prince Andrew）。美聯社

英媒:性侵案和解金1630萬美元 安德魯王子恐恥辱中度過餘生

2022-02-16 12:41
日本媒體報導，小室真子（左二）生活似乎頗拮据，圖為真子和新婚夫婿小室圭（左三）去年11月飛抵紐約。（歐新社）

真子前公主生活困頓？上皇后祖母可能出手接濟

2022-02-18 09:44
英國、挪威、荷蘭和日本等五國11日跟進美國，呼籲公民盡快撤離烏克蘭。圖為俄羅斯與白俄羅斯展開為期10天軍演。（歐新社）

烏俄戰爭恐隨時爆發 英、挪、日等5國籲公民快撤

2022-02-11 20:12
阿富汗人12日在喀布爾舉標語喊口號，抗議美國總統拜登偷走阿富汗資產，分給911罹難者遺屬。（美聯社）

阿富汗人抗議拜登偷錢 把近千億阿富汗資產分給911遺屬

2022-02-12 10:01

超人氣

更多 >
1張圖／冬奧獎牌榜 美8金排第3 中國8金排第4

1張圖／冬奧獎牌榜 美8金排第3 中國8金排第4
冬奧／U型場地技巧決賽「世界第一」谷愛凌奪金

冬奧／U型場地技巧決賽「世界第一」谷愛凌奪金
Omicron亞型變異株BA.2 傳播更快且抗藥性更強

Omicron亞型變異株BA.2 傳播更快且抗藥性更強
陳巍是好移民、谷愛凌是壞移民？亞裔忠誠度再受關注

陳巍是好移民、谷愛凌是壞移民？亞裔忠誠度再受關注
2026冬奧拚衛冕？谷愛凌沒鬆口 先去史丹福念書

2026冬奧拚衛冕？谷愛凌沒鬆口 先去史丹福念書