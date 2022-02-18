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俄烏衝突持續 股指連跌兩周

俄19日舉行核武軍演 普亭親督陣

俄19日舉行核武軍演 普亭親督陣

記者張文馨／華盛頓報導
俄烏局勢持續緊張，一名烏克蘭國民警衛隊士兵17日在該國第二大城哈爾科夫內一處路邊檢查站持槍戒備。（美聯社）
俄烏局勢持續緊張，一名烏克蘭國民警衛隊士兵17日在該國第二大城哈爾科夫內一處路邊檢查站持槍戒備。（美聯社）

俄國烏克蘭局勢的「和戰天平」持續劇烈擺盪。外交方面，「慕尼黑安全會議」（MSC）18日登場，美國副總統賀錦麗與會並會晤烏克蘭總統澤倫斯基，俄國則拒絕出席；但美俄外長同意下周再度會談。德國政府重申，外交對話是化解烏克蘭危機的「唯一方式」。

軍事方面，俄國國防部宣布19日起舉行核武三位一體演習，北方艦隊戰略核潛艦從水下向遠東靶場發射潛射彈道飛彈，戰略飛彈部隊發射陸基洲際彈道飛彈，空軍戰略轟炸機發射巡弋飛彈。總統普亭將在戰情控制室指揮演習。

烏克蘭東部局勢動盪，俄國總統府發言人佩斯科夫表示，烏東局勢令人擔憂，「可能非常危險」。西方國家擔心可能成俄國出兵藉口。

烏東衝突進入第二天，烏東分離分子與政府軍各執一詞，指控對方先動手才被迫還擊。盧甘斯克分離勢力宣布1天內遭烏克蘭政府砲擊29次，毀損19棟房舍。烏克蘭外長庫列巴表示，俄羅斯支持的分離主義者在烏克蘭東部發動坦克等砲擊，累計至少42起攻擊事件。

英國首相強生透過推特表示，這就是栽贓行動。美國國務卿布林肯表示，近日內俄羅斯就可能會自導自演，佯裝遭到攻擊趁機發兵烏克蘭。

克里姆林宮反駁，第一擊來自烏克蘭，令人震驚，盼西方國家共同約束基輔不要升級情勢，並批評「歐洲安全暨合作組織」（OSCE）一直在掩飾烏克蘭破壞停火協議的行為。

慕尼黑安全會議自18日至20日共舉行3天。會議主席伊申格爾表示，俄國拒絕與會是個「錯誤」。俄國總統府發言人佩斯科夫表示，很多人需要慕尼黑會議，但由於喪失了客觀性，這個會議正在成為某一種觀點的俱樂部，不再是辯論平台。

美俄外交首長17日為烏國在聯合國安理會交鋒，國務卿布林肯細數俄國可能採取爆炸、恐攻等栽贓行動，伺機入侵烏克蘭。俄羅斯外交副部長維爾新尼駁斥，呼籲西方國家停止歇斯底里，回外交路線尋求和平解決。

烏克蘭 俄國 俄羅斯

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