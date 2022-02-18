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慕尼黑安全會議在即 德國批俄提出冷戰式要求

中央社慕尼黑18日綜合外電報導
德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock，圖）表示，俄國必須展現「可紓緩緊張情勢的認真作法」。歐新社
德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock，圖）表示，俄國必須展現「可紓緩緊張情勢的認真作法」。歐新社

德國今天指控，俄羅斯因提出令人回憶起冷戰的要求，而危及歐洲安全。此時西方領導人紛紛抵達德國出席慕尼黑安全會議，會中主題很可能是烏克蘭危機。

西方國家日益擔心，俄羅斯即將入侵烏克蘭。美國警告， 俄國可能在「未來幾天」發動攻擊。

在為期3天的年度慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）舉行開幕式之前，德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）表示，俄國必須展現「可紓緩緊張情勢的認真作法」。

貝爾伯克發表聲明說：「俄羅斯史無前例地在烏克蘭邊界部署軍隊，並提出冷戰式的要求，對歐洲和平秩序的基本原則形成了挑戰。」

在俄方就北大西洋公約組織（NATO）東擴問題與西方僵持期間，俄軍幾乎完全包圍烏克蘭。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在前往慕尼黑之前告訴聯合國，「（俄方）未來幾天」就可望發動攻勢，而且可能會先編織師出有名的藉口。

俄方否認有任何入侵烏克蘭的計畫，但俄國當局也說過，如果美方未能滿足俄方某些安全要求，俄方也可能被迫做出軍事回應。

俄方至今表示，不會出席慕尼黑安全會議，但美方則說，布林肯將於下週會見俄國外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov），假若在此之前並未發生入侵烏克蘭一事。

慕尼黑安全會議的出席人士還包括美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）以及將與他會談的烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），也包括聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）、歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）及北大西洋公約組織秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）。

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