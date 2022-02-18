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美軍抵斯洛伐克參加北約軍演

中央社布拉第斯拉瓦17日綜合外電報導

在與俄羅斯的區域緊張局勢以及北大西洋公約組織（NATO）成員國的反美情緒糾結中，美軍今天抵達斯洛伐克參加多國訓練演習。

法新社報導，斯洛伐克參謀總長茲梅科（Daniel Zmeko）告訴記者，「軍刀打擊（Saber Strike 22）軍演重點是加強北約盟國之間的合作」。

茲梅科補充說：「這次演習將考驗我們在國防領域與最強大、最重要戰略夥伴合作的能力。」他說話的同時，第一架從德國運送軍事裝備的飛機降落在庫奇納（Kuchyna）軍事基地。

部隊發言人安貝朗（John Ambelang）表示，「軍刀打擊」演習預計自3月5日至10日展開，「演習將涉及1200名美國陸軍士兵和500輛車。第一支車隊已於17日凌晨從德國抵達斯洛伐克」。

此次演習正值西方和俄羅斯在烏克蘭問題上關係緊張，引發對區域安全的更廣泛關切。

西方官員說，俄羅斯已在烏克蘭邊境附近集結超過10萬兵力，為可能的入侵做準備。

目前沒有美軍駐紮在斯洛伐克。斯洛伐克政府堅定支持北約，並在當前與俄羅斯的對峙情勢中站在烏克蘭這一邊。

然而斯洛伐克國內親俄情緒也相當高昂，在最近一項民調中，44%受訪者認為美國和北約應為緊張局勢負責，相較下約35%民眾怪罪俄羅斯。

當地專家表示，假消息與包括前總理費科（Robert Fico）在內的某些左翼政治人物，助長對莫斯科的友好氛圍。

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