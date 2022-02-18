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歐盟近月在世貿連告中國 捍衛立陶宛及電信智財權

中央社記布魯塞爾18日專電
歐盟貿易執行委員杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis，圖）表示，歐盟必須捍衛其高科技產業，確保在開發未來創新技術方面具有主導作用。美聯社
歐盟貿易執行委員杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis，圖）表示，歐盟必須捍衛其高科技產業，確保在開發未來創新技術方面具有主導作用。美聯社

歐洲聯盟近一個月2度在世界貿易組織對中國提出訴訟，繼控對立陶宛貿易岐視後，今天另控中國透過禁訴令，禁止歐洲電信企業對侵犯專利的中資提告，此舉破壞歐洲企業的創新成長。

歐盟今天表示，為捍衛歐洲高科技產業，在世界貿易組織 （WTO）提告，指中國限制歐洲企業在國外法院採取法律程序保護其專利。

中國被控對擁有4G和5G等關鍵技術的歐洲企業，一旦其專利遭中國品牌手機製造商侵權使用時，中國卻限制歐企保護權利，一旦歐企在國外法庭提告時，在中國可能面臨巨額罰款，這剝奪歐企保護其技術優勢的權利，這對歐洲的創新和增長造成極大破壞。

歐盟貿易執行委員杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）表示，歐盟必須捍衛其高科技產業，確保在開發未來創新技術方面具有主導作用。

根據歐盟說明，自2020年8月以來，中國法院一直在發布被稱為「禁訴令」的判決，對擁有專利的歐企施加壓力，阻止正當保護其技術，並利用巨額罰款的威脅來阻止歐企在國外法院提告，令中國手機廠商包括華為及小米等受惠。

歐盟先前在1月27日也在世貿對中國提告，指近月以來中國海關拒絕清關立陶宛貨物，拒絕立陶宛的進口申請，也向其他歐盟成員國企業施壓，要求向中國出口時從其供應鏈中移除立陶宛產品，中國對立陶宛採取的「歧視性貿易」已影響整個歐盟供應鏈。

根據世貿機制，會員國若發生貿易紛爭，正式法律程序包括先雙邊諮商（Request for Consultations）、成立爭端解決小組（Panel）及上訴（Appellate Body）等。因此歐盟與中國這2案都將先進入雙邊諮商，若諮商不成則歐盟可以要求成立爭端解決小組。

歐盟 立陶宛 供應鏈

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