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二戰後歐洲最大規模軍事動員 烏邊境俄軍恐多達19萬

烏東親俄省大舉撤離民眾到俄國 恐成開戰藉口

普亭入侵烏克蘭找藉口 迫害俄語也成理由

中央社基輔18日綜合外電報導
俄羅斯總統普亭。美聯社
俄羅斯總統普亭。美聯社

儘管俄羅斯總統普亭矢言，要替烏克蘭的俄語人口對抗他們受到的「差別待遇」；但烏克蘭首都基輔的俄裔駕駛教練阿塔馬紐克說，他並不想要被普亭「拯救」。

法新社報導，烏克蘭有一群俄羅斯裔人口，他們許多住在東南部工業地帶。自從2014年烏克蘭爆發親歐洲聯盟（EU）革命運動，使得基輔脫離莫斯科掌控後，普亭便執迷於當地俄裔人口待遇議題。

普亭為了扭轉北大西洋公約組織（NATO）在後蘇聯時代的擴張趨勢，而派出10萬多人大軍進駐烏克蘭邊界附近，烏克蘭俄裔民眾的處境又受到更多關注。

被問到想不想被普亭拯救，48歲的俄裔烏克蘭人阿塔馬紐克（Andriy Atamanyuk）操著俄語說：「絕不。這裡沒有人需要被拯救，沒有歧視。那完全是一派胡言。」

分析家和一些西方國家擔憂，普亭可能利用語言議題和宣稱俄裔烏克蘭人受到歧視，作為對烏克蘭發動全面戰爭的藉口。阿塔馬紐克也這麼認為。

他說：「那些關於語言的天方夜譚只是入侵藉口。這裡完全沒有普亭想看到的情況。」

原為蘇聯加盟共和國的烏克蘭，在前蘇聯總統戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）1989年擁抱民主自由時，將官方語言改為烏克蘭語。2年後蘇聯瓦解、引發的經濟混亂規模如此大，語言這類政治敏感爭議在烏克蘭變成相對瑣碎議題，而被擺在一旁。

等到2014年3月，俄羅斯併吞原屬烏克蘭的克里米亞，約莫同時烏東又爆發莫斯科支持的分離主義勢力叛亂，激起烏克蘭人愛國熱情，並再度掀起過往的裂痕爭議。

當西方支持的烏克蘭政府開始公布法案，要在電視上和街頭推廣烏克蘭語；克里姆林宮也開始抱怨烏克蘭俄裔人口受到基輔迫害，指控烏克蘭政府是美國的傀儡、新納粹主義分支。

普亭本月稍早還氣沖沖指控，俄裔烏克蘭人「在他們實際的原生土地上，並未被承認是原住民」。

根據烏克蘭最新規定，俄語出版品必須發行烏克蘭語版，且發行量和內容必須相似，但英語媒體卻不受規定限制，這點格外令普亭不滿。

普亭去年7月因此發表7000字論文，標題是「論俄羅斯人和烏克蘭人在歷史上同屬一體」。幾個月後，莫斯科與西方的對峙便升溫。

根據論文的英文版本，普亭寫道：「烏克蘭要形成民族純粹、對俄羅斯具侵略性的國家，後果等同使用大規模殺傷性武器對付我們。」

外界普遍將這篇論文解讀為，普亭為何要剝奪烏克蘭獨立性並置於克里姆林宮統治下的決定性論點。

用俄語溝通的烏克蘭資訊科技（IT）創業家暨慈善家烏特金（Yevgeniy Utkin）也擔憂，任何加強推廣烏克蘭語的行動，都會被普亭利用，讓俄羅斯官媒有更多理由砲轟基輔當局。

他說：「在俄羅斯的混合戰爭中，語言只不過是另一種子彈。有人正在我們的腦中發動資訊戰。」

烏克蘭 普亭 俄羅斯

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