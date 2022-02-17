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英外相籲克宮勿承認烏東區域獨立 盼中國施壓俄國

中央社倫敦17日綜合外電報導
英國外交大臣特拉斯警告克里姆林宮，勿正式承認烏克蘭東部由親俄分離主義者控制的兩個區域獨立。(美聯社)
英國外交大臣特拉斯警告克里姆林宮，勿正式承認烏克蘭東部由親俄分離主義者控制的兩個區域獨立。(美聯社)

英國政府今天警告克里姆林宮，勿正式承認烏克蘭東部由親俄分離主義者控制的兩個區域獨立。俄國國會幾天前表決通過，敦促總統普亭（Vladimir Putin）這麼做。

英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）在聲明中表示：「（俄國下院）國家院（Duma）要求普亭承認烏克蘭的頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）獨立，顯示俄國公然漠視在明斯克協議許下的承諾。」

2014年的明斯克協議是以簽署地點─白俄羅斯首都明斯克（Minsk）為名，協議試圖讓烏克蘭政府與分離主義者停止作戰，也是現存和平解決這場衝突的唯一架構。

特拉斯表示：「若這項要求被接受，將意味進一步攻擊烏克蘭的主權和領土完整性，並顯示俄國決定選擇對峙，而非對話路線。」

「我們敦促俄國停止顛覆烏克蘭穩定的行為模式，並兌現其直率簽定的承諾，包括明斯克協議。」

另外，特拉斯今天在烏克蘭首都基輔（Kyiv）的演說中，也呼籲中國就烏克蘭危機對俄羅斯施加壓力，並稱中國對克宮的支持，與自身的不干預政策相互矛盾。

特拉斯表示：「中國跟俄國不同，他們主張不干預政策，這就是為何看到中國領袖與克宮同聲相應會令人驚訝。」

她說：「如果中國希望被視為負責任的全球行為者，就應該盡可能採取行動，來確保俄國向後退。」

「全世界都在看他們的行動是否對和平穩定有所貢獻，抑或是加劇挑釁。」

在俄羅斯可能侵略烏克蘭的威脅下，英國與烏克蘭和波蘭簽署新的合作協議。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）在與特拉斯的聯合記者會上表示：「我很高興能宣布烏克蘭、英國、波蘭展開新的三邊合作形式。」

根據聲明，三國將在網路安全、能源安全、對抗不實資訊等方面協調合作。英國和波蘭也支持扭轉俄國併吞克里米亞半島的狀態。

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