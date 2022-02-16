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斡旋俄羅斯烏克蘭 厄多安將與普亭通話促3方會議

中央社安卡拉16日專電
土耳其總統厄多安表示，烏克蘭總統澤倫斯基支持召開與俄羅斯總統普亭和土耳其間的3方會議。美聯社
土耳其總統厄多安表示，烏克蘭總統澤倫斯基支持召開與俄羅斯總統普亭和土耳其間的3方會議。美聯社

土耳其總統厄多安表示，烏克蘭總統澤倫斯基支持召開與俄羅斯總統普亭和土耳其間的3方會議。他表示，將與普亭通電話，以了解對方在此一議題上的態度。

對阿拉伯聯合大公國進行兩天訪問的厄多安（Recep Tayyip Erdogan）昨天在回程專機上告訴記者：「跟澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會談時，澤倫斯基說他對於在伊斯坦堡或安卡拉召開3方會議態度開放。」

國營安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）今天刊登厄多安有關談話。他還說：「我們會嘗試據以採取後續行動。就區域福祉而言，戰爭不是好兆頭。」

他表示，將會與普亭（Vladimir Putin）通電話，以了解普亭針對在土耳其召開3方會議的想法。

厄多安3日訪問基輔與澤倫斯基會談，會後重申主辦烏克蘭—俄羅斯危機高峰會的提議，並且強調支持烏克蘭領土和主權完整的立場。

土、烏於厄多安訪問基輔期間簽署自由貿易協定（FTA）。厄多安當時說：「我們在敏感時期出訪。我們繼續支持烏克蘭主權和領土完整，包括克里米亞（Crimea）。」

安卡拉一直密切關注莫斯科、基輔間情勢演變，並與雙方保持密切聯繫。厄多安曾多次表示，土耳其可在兩個鄰國緊張日增情勢中居間調解。

針對厄多安表示，土耳其準備好接待俄、烏領導人，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）1月27日曾表示，普亭將於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情和兩國領導人工作安排允許下，訪問土耳其。

俄羅斯、烏克蘭是土耳其的黑海鄰國。安卡拉與莫斯科就國防和能源開展合作之際，在敘利亞、利比亞、兼併克里米亞等議題上立場相左。土耳其還對烏克蘭出售尖端無人機，引發俄羅斯不滿。

烏克蘭 普亭 俄羅斯

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