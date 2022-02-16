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世衛：全球上周新增確診1600萬例 下降19%

中央社日內瓦16日綜合外電報導
衛生官員指出，與先前COVID-19變異株相比，Omicron引起的症狀較輕，且在疫苗接種率高的國家，住院率和死亡率沒有大幅增加，即使當地Omicron疫情已經擴散。（路透）
衛生官員指出，與先前COVID-19變異株相比，Omicron引起的症狀較輕，且在疫苗接種率高的國家，住院率和死亡率沒有大幅增加，即使當地Omicron疫情已經擴散。（路透）

根據世界衛生組織（WHO）15日晚間發布報告，全球上周新增略高於1600萬起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例，較前一周下降19%，另有7萬5000人染疫病歿。

上周僅西太平洋地區通報病例攀升，增加約19%，東南亞通報數減少約37%，是全球降幅最大地區。中東病歿數增加38%，西太平洋的死亡人數增加約1/3。通報病例最多國家則為俄羅斯。

俄國和東歐其他國家因遭Omicron變異株席捲，最近幾周的COVID-19確診人數翻倍。

世衛組織表示，上周上傳到全球最大病毒資料庫的超過40萬個COVID-19病毒基因序列中，逾98%是Omicron變異株。

世衛組織說，Omicron亞型變異株BA.2病例數似乎「穩定增加」，在南非、丹麥、英國和其他國家的流行率有所提升。

衛生官員指出，與先前COVID-19變異株相比，Omicron引起的症狀較輕，且在疫苗接種率高的國家，住院率和死亡率沒有大幅增加，即使當地Omicron疫情已經擴散。

世衛組織非洲區主管莫耶提（Matshidiso Moeti）上周表示，儘管非洲疫苗接種率低，但這一地區正從疫情大流行的急性發病期過渡出來。

Omicron 世衛 疫情

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