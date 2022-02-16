維珍銀河重新開賣太空之旅機票 想飛先準備15萬訂金

英國億萬富豪布蘭森創辦的「維珍銀河」太空旅遊公司宣布，將於16日重新開賣太空飛行機票，定價仍為45萬美元，其中包含15萬美元的初步押金，並在起飛前全額支付。路透

英國億萬富豪布蘭森 創辦的「維珍銀河」（Virgin Galactic）太空旅遊公司宣布，將於16日重新開賣太空飛行機票。消息一出，股價漲幅達到32%、收在每股10.74美元。

CNN與商業內幕報導，維珍銀河會在該公司官網出售90分鐘航程的太空旅遊機票，定價仍為45萬美元，其中包含15萬美元的初步押金，並在起飛前全額支付。押金的25000美元為不能退款。

據報導，維珍銀河的太空飛機將從美國新墨西哥州 出發，45萬美元包含數天的太空人 訓練、「客製住宿」和「世界級設施」。維珍銀河在新聞稿指出，該公司的太空飛行將提供「數分鐘離座失重狀態（Out-of-seat weightlessness）」和「壯麗地球景色」在內的體驗。

維珍銀河執行長克格拉澤（Michael Colglazier）表示，「在維珍銀河，我們相信太空充滿變革性。我們在今年下半年開始商業服務時，計畫讓我們的第一批1000名顧客上機，為我們開始定期營運和擴展機隊提供極其強大的基礎」。

維珍銀河多年前賣過第一輪機票，當時就有約600人以20萬至25萬美元預訂。2021年8月5日盤後發布第二季財報時，也曾宣布將重新開賣機票，但《紐約客》後來一篇報導揭露，就在創辦人布蘭森上太空時，駕駛艙內的警告燈號已經熄滅，太空飛機還曾飛到指定空域外，讓聯邦航空管理局（FAA）下令全部航班停飛以備審查。

FAA於同年9月結束審查，並為維珍銀河的太空飛行任務開綠燈。不過，維珍銀河稍後宣布推遲開啟商業服務，理由則是不相關的技術升級。據報導，維珍銀河並不預期在今年10月前讓付費的顧客上太空。