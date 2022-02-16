我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美官員稱普亭要部隊準備行動 曝部分俄軍進入開火位置

冬奧／自由式滑雪男子坡面障礙賽 美國金包銀

維珍銀河重新開賣太空之旅機票 想飛先準備15萬訂金

編譯周辰陽／即時報導
英國億萬富豪布蘭森創辦的「維珍銀河」太空旅遊公司宣布，將於16日重新開賣太空飛行機票，定價仍為45萬美元，其中包含15萬美元的初步押金，並在起飛前全額支付。路透
英國億萬富豪布蘭森創辦的「維珍銀河」太空旅遊公司宣布，將於16日重新開賣太空飛行機票，定價仍為45萬美元，其中包含15萬美元的初步押金，並在起飛前全額支付。路透

英國億萬富豪布蘭森創辦的「維珍銀河」（Virgin Galactic）太空旅遊公司宣布，將於16日重新開賣太空飛行機票。消息一出，股價漲幅達到32%、收在每股10.74美元。

CNN與商業內幕報導，維珍銀河會在該公司官網出售90分鐘航程的太空旅遊機票，定價仍為45萬美元，其中包含15萬美元的初步押金，並在起飛前全額支付。押金的25000美元為不能退款。

據報導，維珍銀河的太空飛機將從美國新墨西哥州出發，45萬美元包含數天的太空人訓練、「客製住宿」和「世界級設施」。維珍銀河在新聞稿指出，該公司的太空飛行將提供「數分鐘離座失重狀態（Out-of-seat weightlessness）」和「壯麗地球景色」在內的體驗。

維珍銀河執行長克格拉澤（Michael Colglazier）表示，「在維珍銀河，我們相信太空充滿變革性。我們在今年下半年開始商業服務時，計畫讓我們的第一批1000名顧客上機，為我們開始定期營運和擴展機隊提供極其強大的基礎」。

維珍銀河多年前賣過第一輪機票，當時就有約600人以20萬至25萬美元預訂。2021年8月5日盤後發布第二季財報時，也曾宣布將重新開賣機票，但《紐約客》後來一篇報導揭露，就在創辦人布蘭森上太空時，駕駛艙內的警告燈號已經熄滅，太空飛機還曾飛到指定空域外，讓聯邦航空管理局（FAA）下令全部航班停飛以備審查。

FAA於同年9月結束審查，並為維珍銀河的太空飛行任務開綠燈。不過，維珍銀河稍後宣布推遲開啟商業服務，理由則是不相關的技術升級。據報導，維珍銀河並不預期在今年10月前讓付費的顧客上太空。

太空人 布蘭森 新墨西哥州

上一則

強生微博發文喊話普亭對話 遭譏是向北京告狀

下一則

滾燙木炭+咖啡 印尼日惹的獨特小吃文化

延伸閱讀

SpaceX被錯怪 專家：3月將撞月球的是中國長征3號殘骸

SpaceX被錯怪 專家：3月將撞月球的是中國長征3號殘骸
新墨西哥州遊民騎自行車隨機作案 揮刀亂砍 11人受傷

新墨西哥州遊民騎自行車隨機作案 揮刀亂砍 11人受傷
NASA：國際太空站2031年將脫軌墜海

NASA：國際太空站2031年將脫軌墜海
NASA證實國際太空站2031年1月脫軌墜海 商業太空站接棒

NASA證實國際太空站2031年1月脫軌墜海 商業太空站接棒

熱門新聞

媽媽生10個兒子後生下了女兒。圖／取自instagram

長子已經19歲 媽媽連生10個兒子後 39歲生下女兒

2022-02-09 14:50
英國研究發現，在口罩外面套褲襪可以大幅提高密合度。(Pixabay)

研究：口罩套上褲襪 大幅提高防護力 缺維他命D易重症

2022-02-08 13:34
日本秋篠宮文仁親王長女真子公主（左）和小室圭（右）去年成婚後脫離皇籍，改姓小室後隨夫婿赴美，如今卻傳出小室圭美國簽證出問題，恐將打包返日。(Getty Images)

旅美簽證出問題 日真子公主夫婦 恐從紐約打包返日

2022-02-10 09:28
安德魯王子的性侵案件達成庭外和解。(美聯社)

安德魯王子承認對方受害 與性侵原告和解

2022-02-15 12:05
美國聯合航空驚傳頭等艙乘客遭性侵。路透

搭機遇鹹豬手？乘客稱在頭等艙遭性侵 警方逮人調查中

2022-02-09 12:34
威廉（最前排左起）、卡蜜拉、威廉、哈利一家人有奇妙的心結，影響英國皇室的未來。（路透資料照片）

哈利、梅根沉默 威廉氣炸 卡蜜拉當王后 晚輩超不服？

2022-02-07 10:15

超人氣

更多 >
紐約韓裔女死時上身赤裸 被捅40多刀 檢：嫌犯有性作案動機

紐約韓裔女死時上身赤裸 被捅40多刀 檢：嫌犯有性作案動機
1張圖／冬奧獎牌榜 美排第3 中國第6 挪威1日收3金居首

1張圖／冬奧獎牌榜 美排第3 中國第6 挪威1日收3金居首
女子單人花滑 俄15歲選手暫居冠 美3人皆晉級 朱易淘汰

女子單人花滑 俄15歲選手暫居冠 美3人皆晉級 朱易淘汰
凌晨3點空襲掩護20萬大軍 俄攻烏計畫曝光 演哪齣？

凌晨3點空襲掩護20萬大軍 俄攻烏計畫曝光 演哪齣？
華郵：墨西哥進口暫停 酪梨即將缺貨

華郵：墨西哥進口暫停 酪梨即將缺貨