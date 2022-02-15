強生微博發文喊話普亭對話 遭譏是向北京告狀

英國首相強生。路透

英國 首相強生時隔三個月，元宵節當天又在微博 發文，而這次發文訴求的對象竟是俄羅斯 總統普亭。微博帳號《英國首相》寫道：「我們正處於懸崖的邊緣，但普京（另譯普亭）總統還有時間退一步思考。我們敦促所有人參與對話——俄羅斯政府應避免做出對本國造成災難性錯誤的決定。」

英國首相在微博以中文向俄羅斯總統喊話的詭異舉動立即引發眾多中國網友圍觀。這則貼文是15日14時50分發出，截至16日上午9時，已獲得97.1萬個「讚」，被轉發4.3萬次，並有3.6萬則留言。

有中國網友譏諷：「多大歲數了，還要向老師告狀？」、「你一個英國的首相，跑到中國的微博來向俄羅斯總統喊話？」還有人@英國駐華使館，檢舉「有人冒充貴國首相」。

微博帳號《英國首相》上一次發文是去年11月12日，內容與中美兩國宣布強化氣候行動有關。當時這則貼文為：「中美兩國昨晚承諾在接下來的10年中強化氣候行動，將溫升限制在1.5攝氏度以內，對此我表示歡迎。在#COP26#大會最後的幾天，我們持續努力達成氣候雄心，這是對我們談判的一劑強心劑」。

不只強生，美國早前也曾公開表達，希望北京能就當前烏克蘭危機扮演積極角色。美國駐聯合國大使格林菲爾德本月10日接受CNN專訪時就表示，「我們希望中國在鼓勵俄羅斯做正確的事情方面發揮作用。」