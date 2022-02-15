備戰俄軍來犯 烏克蘭男孩在前線挖壕溝保家衛國

15歲的烏克蘭小夥子阿諾帕決定起身為保家衛國貢獻心力。(Getty Images)

15歲的烏克蘭 小夥子阿諾帕（Mykhailo Anopa）已經徹夜難眠好幾個晚上，擔心俄羅斯可能全面進攻烏克蘭。現在他決定不再坐困愁城，而是起身為保家衛國貢獻心力。

阿諾帕的做法是：加入其他弱勢家庭的男孩，一起替在東部前線抵禦親俄分離主義者的軍人挖壕溝。

他表示：「牧師爸爸跟我們說可能會有砲擊、（俄國 總統）蒲亭可能發動攻擊時，我開始做惡夢，因為我睡前腦袋都在想這個。」

如今他驕傲地說：「我們挖壕溝，幫助烏克蘭軍人，現在我們支援他們，這已經變成我們的責任。」

在烏克蘭東部主要說俄語的工業地帶，若干地區已深陷衝突一段時日，從親歐洲聯盟（EU）群眾2014年起義推翻俄國支持的總統後就是如此。

這場戰爭不僅奪走超過1萬4000人性命，迫使150萬人逃離家園，也消耗國家經濟力量，拖住烏克蘭渴望加入西方陣營的腳步。

現在烏克蘭人民擔心，蒲亭與西方因為北大西洋公約組織 （NATO）擴張而對峙，可能會導致邊界上的10餘萬俄軍全面進犯。

阿諾帕來自一個破碎家庭孩童之家，負責人為五旬節教派牧師莫克年科（Gennadiy Mokhnenko）。53歲的他剛結束美國行回到烏克蘭前線，現正忙著教導40名左右的男孩紀律和挖掘壕溝的技巧。

莫克年科帶完一次團體禱告後說：「今天我們要去加強地下室。我們會買一些瓦斯罐，擬定撤離計畫。每個人都得準備一小袋衣服和文件。晚上我會檢查你們的準備情形。」

莫克年科的課堂上洋溢一股親西方氛圍，他的辦公室掛著烏克蘭和美國國旗，旗桿以空砲殼支撐。他本人則腳踏一雙居家拖鞋，身穿西式迷彩服。

他嚴肅告訴男孩們：「情況非常峻嚴，但我們會做好準備。」

他們身處的烏克蘭東部切爾沃涅村（Chervone）濱臨亞速海（Sea of Azov），當地在2018年11月另一場規模較小的軍事升級時挖出第一批壕溝。

當年烏克蘭船艇試圖從黑海的敖德薩港（Odessa）駛進亞速海，遭俄國軍艦開火攔截。俄國2014年併吞原屬烏克蘭的克里米亞半島後，已使這類航程變得極端危險。

克里米亞半島扼守連結亞速海與黑海的海峽，而且俄國砲艦會在這道海峽巡邏。

2018年衝突期間，切爾沃涅村附近曾落下砲彈，促使烏克蘭軍人開始為更大型戰爭做準備。

現在每當天氣晴朗，莫克年科課堂上的男孩就能看到更多俄國軍艦航行在亞速海上。俄國還在黑海上舉行為期一週的大型海軍演習，共有十數艘軍艦和其他近20艘船艇參與其中，令人神經緊繃。

莫克年科表示，當他們覺得自己在做有建設性的事，像是挖壕溝這類活動，阿諾帕這樣的男孩會比較開心。

莫克年科說：「孩子們邊笑邊玩，但底下潛藏很大的恐懼。他們人生有好幾年是盯著軍人背後看，如今他們的窗外看到的就是前線。」