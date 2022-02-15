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跟俄羅斯拚了 烏克蘭78歲奶奶持AK-47步槍訓練

中央社基輔15日綜合外電報導
78歲的康斯坦丁諾夫斯卡拾起AK-47突擊步槍，決心捍衛烏克蘭。(擷自推特)
78歲的康斯坦丁諾夫斯卡拾起AK-47突擊步槍，決心捍衛烏克蘭。(擷自推特)

俄羅斯隨時可能入侵之際，烏克蘭部分平民正展開武器訓練，就連一名高齡78歲奶奶也拾起AK-47突擊步槍，決心捍衛她的祖國，誓言反抗俄國到底。

英國廣播公司（BBC）報導，在對俄國入侵的憂心加劇之際，烏克蘭城市馬立波（Mariupol）部分平民已開始接受基本武器自衛訓練，準備對抗俄國侵略，78歲奶奶康斯坦丁諾夫斯卡（Valentina Konstantinovska）也在其中。

康斯坦丁諾夫斯卡告訴BBC：「一旦侵略者進入，我將會反抗，我會大發雷霆。」

這群在馬立波的訓練者是極右派團體「亞速營」（Azov Battalion）成員，這個團體過去曾引發爭議，目前已正式加入烏克蘭國家衛隊（National Guard）。

半島電視台（Al Jazeera）也報導，自烏克蘭2014年爆發衝突以來，康斯坦丁諾夫斯卡持續與一大群年長婦女擔任義工，挖掘戰壕、提供補給、製作網子、從事醫療服務，甚至建造了一座瞭望塔。

訓練時，康斯坦丁諾夫斯卡身穿檸檬色外套，俯臥在瑜珈墊上，手持AK-47突擊步槍打靶槍，進行瞄準練習。

她表示：「我自2014年起就夢想學習用槍，但被告知『阿嬤，您太老了，這不適合您。您會被後座力給震倒』。」

康斯坦丁諾夫斯卡雖與「亞速營」的政治觀點不同，但她唯一在乎的意識形態是「捍衛自己的祖國」。她全心全意地認同這個意識形態，儘其所能提供幫助。

烏克蘭 俄國 俄羅斯

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