跟俄羅斯拚了 烏克蘭78歲奶奶持AK-47步槍訓練

在俄羅斯 隨時可能入侵之際,烏克蘭 部分平民正展開武器訓練,就連一名高齡78歲奶奶也拾起AK-47突擊步槍,決心捍衛她的祖國,誓言反抗俄國 到底。

英國廣播公司(BBC)報導,在對俄國入侵的憂心加劇之際,烏克蘭城市馬立波(Mariupol)部分平民已開始接受基本武器自衛訓練,準備對抗俄國侵略,78歲奶奶康斯坦丁諾夫斯卡(Valentina Konstantinovska)也在其中。

Ukrainian great grandmother, Valentina Constantinovska, on an Ak-47, training to defend against a possible Russian attack. “Your mother would do it too,” she told me. pic.twitter.com/PnojqRir4K