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倒數23天 南韓2022總統大選競選活動正式起跑

編譯張佑生／綜合報導
南韓總統大選競選活動15日起跑，執政黨候選人李在明在釜山活動。(美聯社)
南韓總統大選競選活動15日起跑，執政黨候選人李在明在釜山活動。(美聯社)

韓國國際廣播電台15日報導，南韓第20屆總統選舉競選活動15日正式展開，各政黨總統候選人當天在全國各地向民眾展示下一屆政府的宏偉藍圖。南韓總統大選將於3月9日舉行。

執政黨共同民主黨總統候選人李在明當天在大邱進行遊說時強調，大邱離自己的故鄉安東很近，呼籲保守勢力較強的大邱和慶尚北道地區掀起新的變化。

在此之前，李在明15日0時在釜山港拉開了競選活動的序幕。李在明於上班尖峰時段在釜山釜田站發表演說時表示，如果是好的政策，無論是洪準杓還是朴正熙的政策，自己都將予以推行，以此強調了「實用政治」和「統合政府」的政策綱領。

李在明表示，將作為有能力的經濟總統，切實改善國民的生活，並作為克服危機的總司令，力克疫情

之後，李在明分別前往大邱、大田進行遊說，然後回到首爾。

南韓第一在野黨國民力量黨總統候選人尹錫悅15日在大田進行遊說時表示，自己將成為和諧與清廉的總統，將大田打造成南韓的行政首都。

當天早晨，尹錫悅前往國立首爾顯忠院進行參謁，然後前往首爾光化門和清溪廣場正式拉開競選活動的序幕。他說，凌駕於國民之上的總統府青瓦台時代將告一段落，將開啟與國民同行的光化門時代。尤其是本次的總統選舉是審判腐敗與無能的選舉，我們必須取得勝利，實現政權交替。

尹錫悅在結束大田遊說後，前往東大邱站廣場強調扶持第四次工業革命相關產業的意願，之後前往釜山西面強調年輕人的社會作用。

正義黨總統候選人沈相奵15日在首爾龍山站進行遊說時表示，自己將與湖南百姓一起阻止大韓民國歷史性的倒退。

在大邱停留兩天的國民之黨總統候選人安哲秀15日表示，將解決青年問題和吃住等基本民生問題，以此呼籲民眾給予支持。安哲秀當天還前往慶尚北道龜尾，訪問了前總統朴正熙的故居。

南韓 疫情 民主黨

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