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俄方向日表達無戰爭意圖 日相岸田今將致電烏克蘭總統

記者蔡佩芳／台北15日電
圖為俄製T-72B3主戰坦克向俄烏邊境挺進。(路透)
圖為俄製T-72B3主戰坦克向俄烏邊境挺進。(路透)

烏克蘭情勢持續緊張，日本首相岸田文雄今將與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）通話交換意見。俄羅斯駐日大使強調，俄羅斯沒有發動戰爭的意圖、也沒有計畫。

NHK報導，政府人士透露，岸田今晚將與澤倫斯基電話熱線，對於緩和烏克蘭情勢，以及滯留當地日本人的保護交換意見。共同社進一步指出，岸田將在會談中表明支持烏克蘭主權、領土完整，並說明一旦俄羅斯進攻烏克蘭，日本政府將如何應對。

岸田曾在14日自民黨內幹部會議上表示，若發生國際制裁俄羅斯等情況，具體行動將與美國、歐洲主要國家商議。

此外，俄羅斯駐日大使Mikhail Yurievich Galuzin在14日接受NHK訪問，回應美方稱俄羅斯可能很快發動大規模軍事情動，指俄羅斯沒有發動戰爭的意圖或計劃。但他也指出，北約(NATO)持續擴張對俄羅斯構成威脅，強調在烏克蘭周邊進行大規模軍事演習具正當性。

Mikhail表示，北約向東擴顯然對俄羅斯造成威脅，如果烏克蘭也加入，威脅將會升級。他並表示，為保護人民的生命和生計，不得不軍事訓練。這不應被視為軍事入侵第三國的前兆。

他批判歐美各國的應對，指烏克蘭集結大量武器，若烏克蘭出現挑釁行為，將極其危險。對於俄羅斯提出北約不擴張等主張，他提到，如果北約拒絕，俄羅斯為確保安全，也可能採取「軍事技術的措施」。雖然Mikhail提起俄羅斯可能採取行動，但對於具體的可能做法隻字未提。他也強調，俄羅斯將與相關國家持續對話。

俄羅斯 烏克蘭 日本

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