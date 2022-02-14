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「要素齊備」 法國示警俄羅斯已準備好攻烏

中央社／巴黎14日綜合外電報導
法國外交部長勒德里安14日警告，莫斯科在邊界集結大軍之後，俄羅斯對烏克蘭發動「大型攻勢」的「所有要素」都已就緒。(歐新社資料照片)
法國外交部長勒德里安14日警告，莫斯科在邊界集結大軍之後，俄羅斯對烏克蘭發動「大型攻勢」的「所有要素」都已就緒。(歐新社資料照片)

法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）今天警告，莫斯科在邊界集結大軍之後，俄羅斯對烏克蘭發動「大型攻勢」的「所有要素」都已就緒。

勒德里安告訴法國電視5台（France 5）：「俄羅斯軍隊在烏克蘭進行大型攻勢的所有要素都有了嗎？是的，有，有可能，可能很快。」

但他補充說，沒有證據顯示莫斯科已經做出決定。他說：「仍有（可能的）外交解決方案，那是一定的。」

法新社報導，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）明天將接見德國總理蕭茲（Olaf Scholz）。蕭茲是西方最新一位前往莫斯科尋求外交突破的領袖。

美國警告俄羅斯可能隨時會侵略烏克蘭。烏克蘭的西方盟友揚言，俄國若真發動攻擊，將遭到癱瘓性的經濟制裁。

勒德里安說：「緊張情勢升高，軍事局面難以維繫，有降低情勢的迫切必要。」

「蒲亭希望阻止烏克蘭擁有主權…（如果）烏克蘭主權或完整性因為俄國大力干預遭遇挑戰，將會有龐大後果，重大制裁。」

俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）今天宣布，莫斯科在俄國與白俄羅斯的部分大型演習結束，但其他演習仍會持續。

烏克蘭 白俄羅斯 俄國

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