遭示威封鎖6天 美加跨境大橋重啟

遭示威封鎖六天後，在加拿大警方強力驅除示威者後，美加「大使橋」得以重啟。Getty Images

美國和加拿大 官員說，北美最繁忙的貿易通道「大使橋」14日重新開放。這座連接加拿大溫莎市和美國底特律市的大橋，遭加拿大反對防疫 管制的民眾占據封鎖6天，加警方取得法院命令後清場，逮捕近30名示威者並拖吊數輛車，讓交通恢復。

溫莎市長迪爾肯斯說：「我們在大使橋的國家經濟危機告一段落，邊境口岸將在安全的情況下重新開放。」

每天經過這座大橋往返美加的雙向貨物貿易額約為3.6億美元，占美加貨品貿易總值1/4。這波封鎖導致底特律車廠供應鏈大亂，迫使福特汽車 、通用汽車公司和豐田汽車減產。

白宮國土安全顧問薛伍德藍道爾在聲明中說：「我們準備好全力支持加拿大夥伴，以確保恢復正常的自由貿易流動。」

溫莎1名警官告訴媒體，已有30人遭逮捕，警方也在示威地區內扣押數輛車。

警方13日加派人力，包括50多輛巡邏車、巴士及1輛裝甲車。抗議人數一度多達數百人，12日降至45人左右，讓警方得以成功清場。加國警方推文說，「不容許違法活動」。

加拿大卡車司機起初發起「自由車隊」行動，抗議美加政府強制他們跨境前必須接種新冠疫苗。

雖然大使橋的示威緩解，但在加拿大首都渥太華，仍有數百輛卡車等各型車輛和大批示威者持續占據市中心，國會、最高法院和總理辦公室形同遭封鎖。這波示威從一開始的司機反對防疫限制，演變為不滿加拿大政府其他政策的抗議者大集結，持續約3周的示威讓渥太華居民生活大受影響。

另外，在加拿大西部卑詩省，薩里市太平洋公路過境站13日也連續第二天暫時關閉，現場約有200名抗議群眾。

加國卡車司機的抗議手法也延燒到其他國家，法國、荷蘭、瑞士和澳洲都出現類似抗議活動，部分美國卡車司機也在討論要在3月抗議。

數千法國民眾12日就號召車輛組成「自由車隊」赴巴黎示威，警方預先封路，並發射催淚瓦斯驅離，逮捕97人，數百人轉往比利時首都布魯塞爾持續示威。