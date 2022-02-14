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一年逾2500人被劈死 雷擊占印度自然災害死亡三分之一

編譯張君堯／綜合報導
印度去年3月驚傳有4名園丁在一棵樹下躲雨時，一道橘色閃光從樹幹上掠過、接著一聲巨響，4人紛紛倒在地上、其中一人更是當場死亡，成為印度每年因閃電而死亡的2500多人之一。（Getty Images）
印度去年3月驚傳有4名園丁在一棵樹下躲雨時，一道橘色閃光從樹幹上掠過、接著一聲巨響，4人紛紛倒在地上、其中一人更是當場死亡，成為印度每年因閃電而死亡的2500多人之一。（Getty Images）

印度去年3月驚傳有四名園丁在一棵樹下躲雨時，一道橘色閃光從樹幹上掠過、接著一聲巨響，四人紛紛倒在地上、其中一人更是當場死亡，成為印度每年因閃電而死亡的2500多人之一。

根據官方數據，自1967年至2019年間，雷擊在印度造成超過10萬人死亡，占此期間自然災害死亡人數的三分之一以上，同時倖存者出現虛弱、頭暈和記憶力減退等症狀。

印度氣象局3年前開始進行閃電預報，一項名為「Lightning India Resilient Campaign」的倡議正在努力提高村莊迴避閃電的意識並試圖減少死亡人數。根據科學與環境中心和氣候雜誌的一項研究，印度在2020年4月至2021年3月期間記錄超過1800萬次雷擊、比去年同期增長34%。

根據「Lightning Resilient India Campaign」進行的研究，絕大多數受害者生活在村莊，並選在高大的樹下避難後遭遇雷擊，其中又以農業和漁業為生的部落居民容易受到傷害。

此外，科學家們也指出「氣候變化的威脅正在導致閃電活動增加，而不斷上升的陸地和海洋表面溫度使上方空氣變暖，並提供更多的能量來驅動」。加州大學伯克利分校科學家的一項研究表明「平均溫度每升高1度，美國的雷擊可能會增加12%」。

印度 加州大學

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