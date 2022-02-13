標籤紙也爆短缺危機 恐讓全球食品、消費品供應鏈更卡

芬蘭林業集團芬歐匯川集團工廠的雜紙紙製造。（路透）

歐洲印刷業者警告說，由於紙張日益短缺，食品和消費品等產業供應鏈 可能會大受干擾。

金融時報報導，芬蘭林業集團芬歐匯川集團（UPM-Kymmene）工廠的數千名勞工罷工，已加劇紙張短缺情況。

另一方面，代表1000多家歐洲標籤製造業者的組織Finat警告說，特殊紙類短缺，可能造成供應受擾。Finat常務董事勒瓊（Jules Lejeune）表示：「我每天從成員廠商接到電話和電郵，他們對無法製造、必須讓客戶等待表達極度擔憂。標籤紙用於食品、飲料、藥物、醫療、個人保健、汽車 和電子產品等各類領域。消費產品方面最令人擔憂。」

從出版業者、新聞集團到其他企業都已感受到紙張短缺的影響，部分紙張的價格在去年下半年已大漲三倍。英國資產管理公司Abrdn近期更因缺紙，無法印製必要文件給股東，而延後一樁價值15億英鎊交易案的投票 。

根據荷蘭標籤印刷大廠Geostick營運長舒登的說法，芬歐匯川集團供應供應歐洲約40%標籤用紙。他估計，Geostick在3月的每月標籤產量可能會從250萬平方公尺下滑至150萬平方公尺。

舒登說：「我們必須決定標籤交貨的優先順序。它可能會衝擊食品、物流和快速運做的消費者產品產業。」

希費者產品和物流公司指出，替代做法是暫時改成塑膠標籤以及直接在包裝上印刷，但在其他供應鏈緊張的情況下，這些作法可能不容易達成。