柬埔寨防疫兼道德糾察 情人節禁學生校園群聚

柬埔寨金邊市政府今天發布命令，禁止學生於情人節當天在校園內群聚。圖為金邊市的花販。(美聯社)

明天就是西洋情人節，金邊市政府今天發布命令，禁止學生於情人節當天在校園內群聚以防範COVID-19疫情 ，還說這樣也能保護柬埔寨人的「良好傳統」，進而避免發生婚前性行為。

高棉時報（Khmer Times）報導，柬埔寨金邊市長坤盛（Khuong Sreng）在聲明中表示，這項禁令是為了防範COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，尤其是為了阻絕Omicron 變異病毒在社區傳播。

聲明還說，這項禁令也是為了保護「柬埔寨人的良好尊嚴與傳統」，在年輕人心中，西洋情人節常伴隨著婚前性行為。聲明要求各有關單位配合調查、追蹤、清查所有情人節的非法情事，並立即採取行動。

柬埔寨文化藝術部日前也藉由西洋情人節的到來鼓吹婚前守貞觀念，要求年輕人正確認識西洋情人節的意義，呼籲遵循柬埔寨的良好傳統，並在顧及家族的榮耀與尊嚴下慶祝這個節日。

當局並提出一個「因地制宜」的西洋情人節過法，指出柬埔寨的西洋情人節應該是與所愛之人分享與確保一段尊嚴、誠摯、純潔的愛。所愛之人指的是家人、雙親、配偶、小孩、鰥寡孤獨者等。

柬埔寨衛生部今天通報，柬埔寨12日新增401例確診病例，全數為感染Omicron變異病毒，其中4例為境外輸入、397例為本土病例。截至目前，柬埔寨累計12萬3443人確診COVID-19、3015人染疫死亡。