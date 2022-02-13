我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普亭何以施壓烏克蘭？拜登籌碼夠不夠？專家這樣說

澤倫斯基盼拜登訪烏克蘭 兩人今日再通話

柬埔寨防疫兼道德糾察 情人節禁學生校園群聚

中央社河內13日專電
柬埔寨金邊市政府今天發布命令，禁止學生於情人節當天在校園內群聚。圖為金邊市的花販。(美聯社)
柬埔寨金邊市政府今天發布命令，禁止學生於情人節當天在校園內群聚。圖為金邊市的花販。(美聯社)

明天就是西洋情人節，金邊市政府今天發布命令，禁止學生於情人節當天在校園內群聚以防範COVID-19疫情，還說這樣也能保護柬埔寨人的「良好傳統」，進而避免發生婚前性行為。

高棉時報（Khmer Times）報導，柬埔寨金邊市長坤盛（Khuong Sreng）在聲明中表示，這項禁令是為了防範COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，尤其是為了阻絕Omicron變異病毒在社區傳播。

聲明還說，這項禁令也是為了保護「柬埔寨人的良好尊嚴與傳統」，在年輕人心中，西洋情人節常伴隨著婚前性行為。聲明要求各有關單位配合調查、追蹤、清查所有情人節的非法情事，並立即採取行動。

柬埔寨文化藝術部日前也藉由西洋情人節的到來鼓吹婚前守貞觀念，要求年輕人正確認識西洋情人節的意義，呼籲遵循柬埔寨的良好傳統，並在顧及家族的榮耀與尊嚴下慶祝這個節日。

當局並提出一個「因地制宜」的西洋情人節過法，指出柬埔寨的西洋情人節應該是與所愛之人分享與確保一段尊嚴、誠摯、純潔的愛。所愛之人指的是家人、雙親、配偶、小孩、鰥寡孤獨者等。

柬埔寨衛生部今天通報，柬埔寨12日新增401例確診病例，全數為感染Omicron變異病毒，其中4例為境外輸入、397例為本土病例。截至目前，柬埔寨累計12萬3443人確診COVID-19、3015人染疫死亡。

疫情 Omicron

上一則

德國調整對中政策 立場轉強硬

延伸閱讀

戀情升溫 靠超實用3大類App助攻 情人節每天都過

戀情升溫 靠超實用3大類App助攻 情人節每天都過
藍州漸鬆綁防疫 民主黨人促拜登 國情咨文演說支持解封

藍州漸鬆綁防疫 民主黨人促拜登 國情咨文演說支持解封
別忘買花…超級盃讓男性忘了過情人節 恐遇花價猛漲

別忘買花…超級盃讓男性忘了過情人節 恐遇花價猛漲
「Omicron威脅下降」 歐洲各國急著解封 專家搖頭

「Omicron威脅下降」 歐洲各國急著解封 專家搖頭

熱門新聞

威廉（最前排左起）、卡蜜拉、威廉、哈利一家人有奇妙的心結，影響英國皇室的未來。（路透資料照片）

哈利、梅根沉默 威廉氣炸 卡蜜拉當王后 晚輩超不服？

2022-02-07 10:15
媽媽生10個兒子後生下了女兒。圖／取自instagram

長子已經19歲 媽媽連生10個兒子後 39歲生下女兒

2022-02-09 14:50
英國研究發現，在口罩外面套褲襪可以大幅提高密合度。(Pixabay)

研究：口罩套上褲襪 大幅提高防護力 缺維他命D易重症

2022-02-08 13:34
日本秋篠宮文仁親王長女真子公主（左）和小室圭（右）去年成婚後脫離皇籍，改姓小室後隨夫婿赴美，如今卻傳出小室圭美國簽證出問題，恐將打包返日。(Getty Images)

旅美簽證出問題 日真子公主夫婦 恐從紐約打包返日

2022-02-10 09:28
美國聯合航空驚傳頭等艙乘客遭性侵。路透

搭機遇鹹豬手？乘客稱在頭等艙遭性侵 警方逮人調查中

2022-02-09 12:34
匈牙利選手劉少林（左）在決賽中最先衝線，但遭判犯規取消成績。美聯社

北京冬奧裁判不公爭議 韓國年輕人仇中意識升溫

2022-02-08 11:44

超人氣

更多 >
獨／陳屍浴室 曼哈頓華埠35歲華女遇害 警逮凶嫌

獨／陳屍浴室 曼哈頓華埠35歲華女遇害 警逮凶嫌
1張圖／冬奧獎牌榜 美奪6金排第3 挪威9金躍第1

1張圖／冬奧獎牌榜 美奪6金排第3 挪威9金躍第1
8旬翁好友年年到場看超級盃 3人約好「今年是最後一次」

8旬翁好友年年到場看超級盃 3人約好「今年是最後一次」
封面故事／報稅開始了 2021有何改變？這些事要知道

封面故事／報稅開始了 2021有何改變？這些事要知道
稱「習近平就是人販子」 作家嚴歌苓成微博禁搜字

稱「習近平就是人販子」 作家嚴歌苓成微博禁搜字