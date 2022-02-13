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德國調整對中政策 立場轉強硬

中央社柏林12日專電
德總理蕭茲將先出訪日本和印度，隨後再訪中國，將外交重心從中國轉向亞洲其他國家。(美聯社)
德總理蕭茲將先出訪日本和印度，隨後再訪中國，將外交重心從中國轉向亞洲其他國家。(美聯社)

德國新政府可望調整對中政策，媒體報導總理蕭茲（Olaf Scholz）將先出訪日本和印度，隨後再訪中國，將外交重心從中國轉向亞洲其他國家。

「明鏡周刊」（Der Spiegel）報導，去年12月上任的德國新政府決定兌現聯合執政協議的承諾，改變前總理梅克爾（Angela Merkel）經貿優先、避談人權問題的作法，對中國立場將轉為強硬。

報導引述知情官員表示，不論親自見面或透過視訊，蕭茲已決定先與日本和印度領袖會晤或進行政府磋商，之後再會晤中國領導人。

此外，外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）目前沒打算訪問中國，她領導的外交部正擬定「中國戰略」，統籌各部會立場，將中國同時視為夥伴、競爭者和體制對手。

德國執政3黨去年底組成聯合政府時，已在聯合執政協議、也就是施政方針中確立價值導向的外交政策，強調與中國合作的基礎是人權和國際法，承諾未來將與美國加強協調並與理念相同國家合作，目標是減少對中國的戰略依賴。

「德國馬歇爾基金會」（German Marshall Fund of the United States）柏林辦事處訪問學者巴爾金（Noah Barkin）之前也引述德國官員表示，德國計畫今年上半年擴大與亞太地區民主夥伴來往，蕭茲預計春天訪問東京，與日本政府進行第一次政府磋商，隨後可能出訪印度，將外交重心從中國轉向亞洲其他國家。

德國 蕭茲 印度

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