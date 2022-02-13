「空中有慕尼黑的氣味」 英防相暗批若干國家對俄姑息

英國國防大臣華勒斯把西方遏阻俄羅斯侵略烏克蘭的外交行動，與二戰之前姑息納粹德國的「慕尼黑協定」作對比，稱西方有些人讓空中飄散一股「慕尼黑的氣味」。(美聯社)

英國國防大臣華勒斯把西方遏阻俄羅斯侵略烏克蘭 的外交行動，與二戰之前姑息納粹 德國的「慕尼黑協定」作對比，稱西方有些人讓空中飄散一股「慕尼黑的氣味」。

華勒斯（Ben Wallace）告訴「星期日泰晤士報」（Sunday Times），俄國總統普亭 （Vladimir Putin）可能「隨時」會讓集結起來的部隊進攻烏克蘭；他並暗示，某些西方國家對莫斯科態度不夠強硬，但未明確點名。

華勒斯說：「有可能他（普亭）會讓戰車熄火，我們全都打道回府。但是西方有些人令空中飄散一股慕尼黑的氣味。」

1938年的慕尼黑協定（Munich Agreement），讓納粹德國獲得當時的捷克斯洛伐克（Czechoslovakia）領土蘇台德地區（Sudetenland），仍未能阻止歐洲發生大戰。

數名西方領袖近期穿梭走訪莫斯科，盼能說服普亭把俄軍後撤。

華勒斯表示：「令人憂心的是，儘管有大量增強的外交活動，（俄國）軍隊還是繼續集結，並未暫停，還在持續。」

與華勒斯同屬保守黨的英國國會議員路易斯（Brandon Lewis），今天上午上電視被問及慕尼黑協定的比喻，他說「重點不是」連結到納粹。

路易斯告訴天空新聞網（Sky News），華勒斯是在「比較二戰之前以及我們現在全數投入的外交努力」。

華勒斯今天稍晚在推特（Twitter）發文表示，「由於我們憂心烏克蘭局勢惡化」，他將縮短與家人的度假時光。