澳洲關閉駐基輔使館 總理莫里森：俄中破壞穩定

澳洲總理莫里森。（路透）

隨著烏克蘭 局勢日益緊張，澳洲 政府已指示關閉位於基輔的駐烏克蘭大使館；澳洲總理莫理森抨擊俄羅斯霸凌 烏克蘭，並指俄、中兩國形成了一個破壞穩定的「獨裁國家聯盟」。

澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）今天發表聲明，隨著俄軍靠近烏克蘭邊境，惡化當地安全情勢，澳洲政府已指示位於烏克蘭首都基輔（Kyiv）的澳洲大使館人員撤離；大使館也暫時停止運作，相關業務已經移交至位於利維夫（Lviv）的臨時辦事處處理。

潘恩建議位於烏克蘭的澳洲入盡快離境，並指當地安全情勢有可能在短時間內發生變化。她提醒，俄羅斯對烏克蘭的軍事行動，將會限制澳洲政府向烏克蘭境內澳洲公民提供領事協助的能力。

潘恩強調澳洲持續支持維護烏克蘭的主權和領土完整。她提到，澳洲會持續與烏克蘭境內的五眼聯盟（Five Eyes）和其他抱持相同價值觀念的國家保持聯絡。

澳洲金融評論報（The Australian Financial Review）今天報導，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）指出，烏克蘭情勢正在惡化，並且「正邁向非常危險的階段」。

莫里森表示，澳洲作為一個自由民主的國家，不論歐洲或印太地區各國，都應該享有自由和主權；而獨裁國家的俄羅斯針對烏克蘭所採取的單方面威脅和霸凌行動，是「完全地和徹底地不能接受」。

澳洲金融評論報指出，日前於澳洲墨爾本舉行的美、日、澳與印度四方安全對話（Quad）外長會議，再度引起中國批評澳洲，對此莫里森亦譴責中國助長俄羅斯的霸凌行為。

莫里森提到，中國在批評澳洲參與Quad和其他推動國際和平活動的同時，反而對俄羅斯兵臨烏克蘭邊境的做法「不聞不問」。

莫里森強調，澳洲政府不會姑息「獨裁國家聯盟」（coalition of autocracies）霸凌其他國家的行為；特別是在他任期內的澳洲政府，始終拒絕姑息那些霸凌他國的行為。

莫里森強調，澳洲近年遭遇其他國家的霸凌和脅迫行為時，他所領導的澳洲政府一直挺身抵抗；至於烏克蘭目前所遭遇的霸凌和脅迫，不論發生在世界上任何地方，都是不能接受的。