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團結奮鬥救烏克蘭 數千基輔人大遊行一心抗俄

中央社／基輔12日綜合外電報導
烏克蘭民眾12日在首都基輔遊行，展現團結抵抗俄羅斯威脅的決心。(Getty Images)
烏克蘭民眾12日在首都基輔遊行，展現團結抵抗俄羅斯威脅的決心。(Getty Images)

數千名烏克蘭人今天冒著寒冬，揮舞國旗、唱著國歌，走上首都基輔街頭，在憂心俄羅斯入侵之際，展現全國一心抵抗外侮。

一些民眾高舉寫有「戰爭不是答案」的標語，其他人則拿著布條，呼籲全國「抵抗」。

學生謝爾班科（Maria Shcherbenko）表示：「恐慌沒有用，我們得為了獨立而團結奮鬥。」她手持標語牌，牌子上寫著：「我保持冷靜，我愛烏克蘭。」

這和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天稍早的說法類似。

澤倫斯基稍早表示：「我國恐慌，就是敵人最好的朋友。氾濫的資訊強調戰爭一觸即發，都只是要製造恐慌，對我們沒有幫助。」

東部分離主義者在俄羅斯支持下作亂，長達8年的衝突奪走1萬4000多條人命之後，烏克蘭現在面臨俄羅斯全面入侵的威脅。

克里姆林宮在俄烏邊界集結超過10萬大軍，並在烏克蘭北方的白俄羅斯進行軍事演習，以及在烏克蘭南方的黑海地區舉行海軍演習。

華盛頓警告戰爭一觸即發，西方國家紛紛撤離外交人員，並要求公民立刻離開烏克蘭。

而澤倫斯基等領袖雖都呼籲冷靜，烏克蘭也已擬定了撤離首都基輔300萬居民的計畫。

帶著2名稚子參加遊行的納沃塞斯基（Nazar Novoselsky）表示：「我們在這裡，讓大家知道我們不害怕。」

烏克蘭民眾12日在首都基輔遊行，展現團結抵抗俄羅斯威脅的決心。(路透)
烏克蘭民眾12日在首都基輔遊行，展現團結抵抗俄羅斯威脅的決心。(路透)

烏克蘭 白俄羅斯 遊行

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