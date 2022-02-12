阿富汗人抗議拜登偷錢 把近千億阿富汗資產分給911遺屬

阿富汗人12日在喀布爾舉標語喊口號，抗議美國總統拜登偷走阿富汗資產，分給911罹難者遺屬。（美聯社）

美聯社報導，阿富汗 民眾12日聚集在首都喀布爾「伊加大清真寺」外示威，抗議美國總統拜登 下令將美國凍結的35億美元阿富汗資產解凍，分給911 事件美國罹難者遺屬。他們說，這筆錢屬於阿富汗人民，美國既然用阿富汗人的錢補償911美國遺屬，也該賠償過去20年在阿富汗殺害的數萬阿富汗人遺屬。

拜登11日簽發行政命令，將美國凍結的總共70億美元阿富汗資產分為兩半，一半資助阿富汗人道救援行動，另一半設為信託基金，由聯合國管理，用來賠償911事件罹難者遺屬。

發動示威的社運人士拉曼（Abdul Rahman）說，「數以千計阿富汗人犧牲喪命，該怎麼說？」他打算發動更多抗議，「這筆錢屬於阿富汗，不屬於美國。這是阿富汗人的權利」。

現場許多標語寫著拼錯的英文，控訴美國殘酷、偷阿富汗人的錢。

神學士政治發言人納尼姆11日深夜推文說，拜登政府展現「一個國家的人道精神最下限」。

「#美國偷阿富汗錢」的推特主題標籤在阿富汗網友之間大熱。許多人推文說，911事件劫機犯是沙烏地阿拉伯人，不是阿富汗人。

阿富汗美利堅大學講師、社運人士巴希爾（Obaidullah Baheer）推文說：「要提醒全世界#阿富汗人沒犯下911，還有#拜登偷阿富汗錢！」