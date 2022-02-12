我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖／冬奧獎牌榜 美奪5金衝上第3 德國7金居第1

美官員：北京觀俄烏 試探華府將如何處理台海危機

阿富汗人抗議拜登偷錢 把近千億阿富汗資產分給911遺屬

編譯李京倫／報導
阿富汗人12日在喀布爾舉標語喊口號，抗議美國總統拜登偷走阿富汗資產，分給911罹難者遺屬。（美聯社）
阿富汗人12日在喀布爾舉標語喊口號，抗議美國總統拜登偷走阿富汗資產，分給911罹難者遺屬。（美聯社）

美聯社報導，阿富汗民眾12日聚集在首都喀布爾「伊加大清真寺」外示威，抗議美國總統拜登下令將美國凍結的35億美元阿富汗資產解凍，分給911事件美國罹難者遺屬。他們說，這筆錢屬於阿富汗人民，美國既然用阿富汗人的錢補償911美國遺屬，也該賠償過去20年在阿富汗殺害的數萬阿富汗人遺屬。

拜登11日簽發行政命令，將美國凍結的總共70億美元阿富汗資產分為兩半，一半資助阿富汗人道救援行動，另一半設為信託基金，由聯合國管理，用來賠償911事件罹難者遺屬。

發動示威的社運人士拉曼（Abdul Rahman）說，「數以千計阿富汗人犧牲喪命，該怎麼說？」他打算發動更多抗議，「這筆錢屬於阿富汗，不屬於美國。這是阿富汗人的權利」。

現場許多標語寫著拼錯的英文，控訴美國殘酷、偷阿富汗人的錢。

神學士政治發言人納尼姆11日深夜推文說，拜登政府展現「一個國家的人道精神最下限」。

「#美國偷阿富汗錢」的推特主題標籤在阿富汗網友之間大熱。許多人推文說，911事件劫機犯是沙烏地阿拉伯人，不是阿富汗人。

阿富汗美利堅大學講師、社運人士巴希爾（Obaidullah Baheer）推文說：「要提醒全世界#阿富汗人沒犯下911，還有#拜登偷阿富汗錢！」

阿富汗 911 拜登

上一則

可怕…英國200多隻鳥屍從天而降 路人嚇壞、死因成謎

延伸閱讀

美官員：北京觀俄烏 試探華府將如何處理台海危機

美官員：北京觀俄烏 試探華府將如何處理台海危機
白宮警告晶片業 俄可能阻斷半導體關鍵材料

白宮警告晶片業 俄可能阻斷半導體關鍵材料
美國安顧問：俄可能在冬奧期間攻烏克蘭

美國安顧問：俄可能在冬奧期間攻烏克蘭
「盼找到像布萊爾的人」 大法官提名人選 拜登鎖定4人

「盼找到像布萊爾的人」 大法官提名人選 拜登鎖定4人

熱門新聞

威廉（最前排左起）、卡蜜拉、威廉、哈利一家人有奇妙的心結，影響英國皇室的未來。（路透資料照片）

哈利、梅根沉默 威廉氣炸 卡蜜拉當王后 晚輩超不服？

2022-02-07 10:15
英國女王伊麗莎白二世宣布，她「真誠願望」王儲查理王子(右)登基時，他的妻子卡蜜拉(左)將成為皇后。歐新社

終於扶正 英女王正式宣布 希望卡蜜拉當「王后」

2022-02-05 18:19
媽媽生10個兒子後生下了女兒。圖／取自instagram

長子已經19歲 媽媽連生10個兒子後 39歲生下女兒

2022-02-09 14:50
俄國總統普亭4日出席北京冬奧開幕式，對進場的俄國代表隊豎起大拇指。新華社

3月前發起作戰？普亭「併吞烏克蘭三部曲」劇本曝光

2022-02-05 14:35
英國研究發現，在口罩外面套褲襪可以大幅提高密合度。(Pixabay)

研究：口罩套上褲襪 大幅提高防護力 缺維他命D易重症

2022-02-08 13:34
日本秋篠宮文仁親王長女真子公主（左）和小室圭（右）去年成婚後脫離皇籍，改姓小室後隨夫婿赴美，如今卻傳出小室圭美國簽證出問題，恐將打包返日。(Getty Images)

旅美簽證出問題 日真子公主夫婦 恐從紐約打包返日

2022-02-10 09:28

超人氣

更多 >
世說新聞╱非裔男約炮華女 傳性愛簡歷、露鳥照

世說新聞╱非裔男約炮華女 傳性愛簡歷、露鳥照
谷愛凌關注激增 好友揭秘完美女孩

谷愛凌關注激增 好友揭秘完美女孩
1張圖／冬奧獎牌榜 美奪5金衝上第3 德國7金居第1

1張圖／冬奧獎牌榜 美奪5金衝上第3 德國7金居第1
美西、東北最長壽 「這2州」80.9歲平均壽命排第一

美西、東北最長壽 「這2州」80.9歲平均壽命排第一
用「抗日名句」讚羽生結弦 編劇轟央視：迷妹過度吹捧

用「抗日名句」讚羽生結弦 編劇轟央視：迷妹過度吹捧