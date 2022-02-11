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英國去年經濟成長7.5% 從疫情中大幅反彈

編譯王巧文／綜合外電
英國2021年經濟成長率達7.5%，從2020年的猛縮9.4％大幅反彈。 歐新社
英國2021年經濟成長率達7.5%，從2020年的猛縮9.4％大幅反彈。 歐新社

官方數據顯示，英國2021年經濟成長率達7.5%，從2020年史上最嚴重的萎縮大幅反彈，且擴張速度為二戰以來最強勁，更是七大工業國集團（G7）成員國中最快。

英國國家統計局（ONS）11日表示，英國去年第4季國內生產毛額（GDP）年增6.5%，季比增幅為1%，與前一季修正後的擴張1％持平，去年全年GDP則成長7.5%。

衛報報導，相較下，同為G7成員國的美國去年GDP年比擴張5.7％，法國年增7％、德國年增2.7％、義大利成長6.5％，歐盟整體則擴張5.2％，加拿大、日本尚未公布，但預料增幅不會比英國高。

不過，這也反映英國去年比較基期較低。英國經濟在2020年大幅萎縮9.4％，縮幅比其他G7成員國還深。

Omicron變種新冠病毒衝擊，英國去年12月GDP季比萎縮0.2%，但優於經濟學家預期的衰減0.6%。儘管Omicron病毒未對去年底經濟活動帶來重大衝擊，英國經濟今年仍面臨諸多挑戰。

英國央行（BOE）預計，4月通膨率將攀抵7.2％。為抑制飆升的通膨，BOE自2004年來首度連兩次會議升息，將基準利率提高至0.5％，且計劃進一步緊縮貨幣政策。

同時，由於能源價格飆漲，英國能源監管當局已宣布，4月起將全年電價上限調高693英鎊（938美元），更增添數百萬戶家庭的財務壓力。BOE上周下修今年GDP成長率，預估值從5%大砍至3.75%。

英國 G7 Omicron

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