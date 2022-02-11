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歐盟向WTO告中國脅迫 6國力挺立陶宛尋求加入諮商

中央社布魯塞爾11日專電
歐盟1月底在世界貿易組織（WTO）提告中國，世貿首部程序要求雙邊先行諮商，包括美國、英國、澳洲及加拿大都對外表態尋求加入諮商。路透
歐盟1月底在世界貿易組織（WTO）提告中國，世貿首部程序要求雙邊先行諮商，包括美國、英國、澳洲及加拿大都對外表態尋求加入諮商。路透

歐盟1月底提告中國對立陶宛經貿脅迫，繼美國、英國、澳洲、加拿大表態力挺立陶宛外，世界貿易組織今天公布日本及台灣也要求加入諮商，6國聯合抗中，其中5國是七大工業國集團成員。

立陶宛遭中國經貿脅迫，歐盟1月底在世界貿易組織（WTO）提告中國，世貿首部程序要求雙邊先行諮商，包括美國、英國、澳洲及加拿大都對外表態尋求加入諮商。

而據世貿組織今天最新公布，日本及台灣正式要求加入諮商，使得力挺立陶宛增至6會員國，其中前5國是七大工業國集團（G7）成員，陣容浩大。

根據了解，中華民國常駐世貿代表團是在本周初向世貿遞件，表明台灣、澎湖、金門和馬祖的獨立關稅區在此事件中也具有重大的實質貿易利益，因中國海關未能或不清關相關貨物，除威脅歐盟對內及對外的供應鏈，也連帶影響台灣對外貿易。

不過根據世貿規則，在第一階段因屬雙邊諮商，因此中國可以拒絕其它國家加入諮商的要求，因此歐盟在與中國60天諮商期滿後，若諮詢未成，可以進入第二階段請求成立爭端解決小組，屆時第三方會員國就可以參與。

立陶宛因與台灣關係升溫，遭到中國在外交及經貿上強力施壓報復，近月以來中國海關拒絕清關立陶宛貨物，拒絕立陶宛的進口申請，也向其他歐盟成員國企業施壓，要求向中國出口時從其供應鏈中移除立陶宛產品。

歐盟因此在1月27日向世貿組織對中國提訴，強調中國對立陶宛採取的「歧視性貿易」已影響整個歐盟供應鏈。

不過，歐盟近期另表示，儘管有證據指中國違反世貿規則，但歐盟仍將繼續尋求外交解決方案，因為中國是歐盟的「重要夥伴」，今天傳出歐盟與中國將在今年4月舉行領導人峰會，立陶宛預計將是重要的議題之一，歐中如何處理備受矚目。

歐盟 立陶宛 供應鏈

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