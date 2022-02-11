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駐台記者教煮新加坡咖哩雞挨批 紐時下架影片

中央社新加坡11日綜合外電報導
示意圖。圖：pixabay
示意圖。圖：pixabay

紐約時報」先前張貼一名旅居台灣的記者教導製作「新加坡式咖哩雞」的影片，但挨批賣相看起來像餿水，太不道地，紐時今天將影片下架。

法新社報導，新加坡人對於因為多元族裔背景產生的美食傳統非常自豪，也對於外來者如何呈現他們珍愛的菜餚十分敏感。

一切爭議源自「紐約時報」本月在Instagram帳號nytcooking張貼了一段影片，由現居台北的美國自由撰稿記者克蕾莎魏（Clarissa Wei）示範如何製作「新加坡式咖哩雞」。

這段影片在新加坡激起怒火，批評者稱最後成品看起來就像骯髒餿水，根本不是道地的新加坡咖哩。

一名用戶在社群媒體上說，「抱歉，但這是什麼？身為新加坡人，我從沒看過這種咖哩雞，看起來不像任何主要族裔的版本。」

這起事件被新加坡當地媒體稱為「咖哩門」（Currygate），連日來引發不間斷批評報導，「紐約時報」最終迫於壓力，將影片下架。

紐時在有340萬名追隨者的nytcooking帳號發文表示，「聽取你們的回饋後，我們已將影片下架。」

除了影片外，克蕾莎魏還替紐時寫了一篇文章，描述新加坡人過農曆年享用的各式美食。

新加坡美食家Shila Das提供了咖哩香料雞肉飯的食譜，但文章把食譜分為兩部分，第一部分是「印度香飯」，另一部分是「新加坡式咖哩雞」。

克蕾莎魏在影片中參考了咖哩雞的食譜。但紐時在IG表示，示範影片並沒有完全遵照Shila Das提供的食譜。

Shila Das在影片上架後收到惡意電子郵件，她歡迎將影片下架的決定。她接受新加坡「海峽時報」（Straits Times）訪問時說，這決定「來得太慢了」。

新加坡 食譜 紐約時報

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